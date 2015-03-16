حمایت ازتجاری سازی اختراعات دانش آموزی/ادامه طرح خرید خدمت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان ظهر دوشنبه در دوازدهمین جشنواره تجلیل از دانش آموزان برگزیده استان سمنان ضمن بیان اینکه اختراعات دانش آموزی در راستای تجاری سازی آنها حمایت می شوند، افزود: دولت می خواهد با راه‎اندازی مدارس شبانه‎روزی، ایجاد مرکز آموزش از راه دور و همچنین ارائه بسته حمایتی بار آموزشی روستاها را تقویت کند.

وی ضمن اشاره به اینکه برای حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی بازارچه های فروش محصولات ساخت دست دانش آموزان راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: روند رو به رشد ارایه آثار و دست ساخته های دانش آموزی نشان از علاقمندی و سهیم شدن این قشر در کمک به رشد علمی کشور است.

ضرورت کاهش گرایش دانش آموزان به رشته علوم تجربی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعدد دانش آموزان دوره متوسطه در رشته علوم تجربی، گفت: افزایش جمعیت دانش آموزی در این رشته، امکان قبولی در آزمون سراسری در این رشته را به ۵۰ درصد کاهش داده است.

زرافشان شانس قبولی در دانشگاه برای دانش آموزان رشته ای مانند ریاضی و فیزیک در دوره متوسطه اکنون را ۱۱۰ درصد دانست و اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح توازن در چند سال تحصیلی، ورود دانش آموزان به رشته علوم تجربی کنترل شود و کاهش یابد.

وی از تحصیل ۴۱ درصد از دانش آموزان پایه های دوم و سوم متوسطه در رشته های فنی حرفه ای و کار دانش خبر داد و گفت: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

پایه دهم نظام تحصیلی با ساختار جدید پذیرای دانش آموزان

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه استقرار نظام تحصیلی شش، سه، سه؛ اصلی ترین کار این وزارتخانه در سال تحصیلی آینده است ادامه داد: پایه دهم این نظام تحصیلی در سال تحصیلی آینده با ترکیب و ساختار جدید پذیرای دانش آموزان است.

زرافشان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره آموزش و پرورش، گفت: معظم له بر حمایت از آموزش و پرورش تاکید دارند و می فرمایند اگر به دنبال آینده مطلوب در جامعه هستید باید این آینده را در آموزش و پرورش جستجو کنید.

وی ابراز امیدواری کرد: با تحقق منویات مقام معظم رهبری، شاهد بالندگی و شکوفایی در آینده کشور باشیم.

طرح خرید خدمت آموزشی ادامه می یابد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نتایج اجرای طرح خرید خدمت آموزشی در کشور از نگاه وزارت آموزش و پرورش مطلوب دانست و گفت: این برنامه به ویژه در مناطقی که مشکل کمبود نیروی همکار وجود دارد، ادامه می یابد.

زرافشان با بیان اینکه استان سمنان در بین استان های کشور در جایگاه ممتازی قرار دارد خاطرنشان کرد: کسب رتبه برتر کنکور و رتبه های برتر علمی این استان نشان دهنده توجه ویژه معلمان و دانش آموزان به امر تعلیم و تربیت است.

در این مراسم بیش از ۲۰۰ دانش آموز و معلم برگزیده استان سمنان در زمینه های کنکور، جشنواره های علمی، ورزشی و ... تجلیل شدند.