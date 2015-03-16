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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

صفاخواه خبر داد:

استقبال از مسافران با برپايی ۸۵ غرفه صنايع دستی در استان سمنان

استقبال از مسافران با برپايی ۸۵ غرفه صنايع دستی در استان سمنان

سمنان - معاون صنايع دستی اداره كل ميراث‌فرهنگی، صنايع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: اين اداره كل با برپايی ۸۵ غرفه عرضه و فروش صنايع دستی به استقبال بهار و مسافران نوروزی می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صفاخواه پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان ضمن اشاره به برپایی ۸۵ غرفه عرضه و فروش صنايع دستي در استان اظهار داشت: اين غرفه‌ها در هشت شهرستان و در مكان هاي مناسب و پر رفت و آمد برپا مي‌شود.

وي گفت: در اين غرفه‌ها، صنايع دستي مهم و بومي استان در رشته‌هاي سفال و سراميك، گليم، جاجيم، نازك‌كاري چوب، رودوزي‌هاي سنتي، سنگ‌هاي نيمه قيمتي، قلمكار، نمد، سراجي سنتي و ... عرضه مي‌شود.

معاون صنايع‌دستي اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان گفت: علاوه بر اين غرفه‌ها، در ايام نوروز كارگاه‌هاي صنايع دستي استان سمنان نيز ميزبان گردشگران و مسافران نوروزي هستند.

صفاخواه، تعداد كارگاه‌هاي صنايع دستي فعال درايام نوروز را ۱۸ كارگاه اعلام كرد و افزود: گردشگران مي‌توانند در قالب تورهاي كارگاه‌گردي نيز از اين كارگاه ها بازديد كنند.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان هم در این نشست با اشاره به قدمت روستاي پاده و قابليت‌هاي مهم آن گفت: روستاي هدف گردشگري پاده بيش از دو هزار سال قدمت دارد.

محمدحسين نبوي فرد افزود: قلعه، امامزاده، آب انبار، حمام تاريخي و ... از جمله قابليت‌هاي تاريخي اين روستاست كه مي‌تواند نقش مهمي در جذب گردشگر داشته باشد.

وي با اشاره به اجراي كار مرمت حمام تاريخي پاده و امامزاده اين روستا توسط اداره ميراث فرهنگي استان سمنان و شهرستان آرادان اظهار داشت: صنايع دستي اين روستا نيز در نوع خود قابل توجه است و در مجموع اين روستا نياز به معرفي بيشتر دارد.

وی در خاتمه، هدف از برگزاری اين مراسم را حفظ ميراث معنوي و معرفي هر چه بيشتر روستاي هدف گردشگري پاده به نسل جوان و نونهالان عنوان كرد.

کد مطلب 2519623

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