استقبال از مسافران با برپايی ۸۵ غرفه صنايع دستی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صفاخواه پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان ضمن اشاره به برپایی ۸۵ غرفه عرضه و فروش صنايع دستي در استان اظهار داشت: اين غرفه‌ها در هشت شهرستان و در مكان هاي مناسب و پر رفت و آمد برپا مي‌شود.

وي گفت: در اين غرفه‌ها، صنايع دستي مهم و بومي استان در رشته‌هاي سفال و سراميك، گليم، جاجيم، نازك‌كاري چوب، رودوزي‌هاي سنتي، سنگ‌هاي نيمه قيمتي، قلمكار، نمد، سراجي سنتي و ... عرضه مي‌شود.

معاون صنايع‌دستي اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان گفت: علاوه بر اين غرفه‌ها، در ايام نوروز كارگاه‌هاي صنايع دستي استان سمنان نيز ميزبان گردشگران و مسافران نوروزي هستند.

صفاخواه، تعداد كارگاه‌هاي صنايع دستي فعال درايام نوروز را ۱۸ كارگاه اعلام كرد و افزود: گردشگران مي‌توانند در قالب تورهاي كارگاه‌گردي نيز از اين كارگاه ها بازديد كنند.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان هم در این نشست با اشاره به قدمت روستاي پاده و قابليت‌هاي مهم آن گفت: روستاي هدف گردشگري پاده بيش از دو هزار سال قدمت دارد.

محمدحسين نبوي فرد افزود: قلعه، امامزاده، آب انبار، حمام تاريخي و ... از جمله قابليت‌هاي تاريخي اين روستاست كه مي‌تواند نقش مهمي در جذب گردشگر داشته باشد.

وي با اشاره به اجراي كار مرمت حمام تاريخي پاده و امامزاده اين روستا توسط اداره ميراث فرهنگي استان سمنان و شهرستان آرادان اظهار داشت: صنايع دستي اين روستا نيز در نوع خود قابل توجه است و در مجموع اين روستا نياز به معرفي بيشتر دارد.

وی در خاتمه، هدف از برگزاری اين مراسم را حفظ ميراث معنوي و معرفي هر چه بيشتر روستاي هدف گردشگري پاده به نسل جوان و نونهالان عنوان كرد.