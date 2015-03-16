پیشنهاد اصلاح ۱۵۰۰ ردیف در قوانین واردات و صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود كرباسيان در رابطه با خدمات گمرک در ايام نوروز گفت: در راستاي ايجاد تسهيلات و رضايت از خدمات گمركي، گمركات مسافري سراسر كشور به صورت شبانه‌ روزي خدمات ارائه مي‌كنند.

رئيس‌ كل گمرک تصريح كرد: گمركات بندري كشور نيز براي ترخيص كالاهاي اساسي در ايام تعطيلات عيد نوروز خدمات گمركي را ارائه مي‌كنند و ساير گمركات كشور نيز با استقرار كشيک نسبت به ترخيص كالاها اقدام خواهند كرد.

كرباسيان در بخش ديگري از توضيحات خود درباره اصلاحات انجام شده در كتاب مقررات صادرات و واردات اظهارداشت: وزیر صنعت تلاش‌ هاي بسيار زيادي براي تسهيل فرآيند بررسي تعرفه‌ هاي سال ۹۴ صورت داد تا هرچه سريع‌تر اين سند تجاري براي بهره‌برداري ذينفعان آماده شود.

وي افزود: در سال گذشته گمرک در راستاي افزايش شفافيت در اجراي مقررات تجاري و حمايت از توليدكنندگان و اجراي كنوانسيون‌ هاي بين‌ المللي با پيشنهاد حدود ۱۵۰۰ مورد اصلاحي در كتاب مقررات صادرات و واردات به كميسيون ماده يک و وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي، رئيس سازمان استاندارد و با تشكيل جلسات فوق‌العاده كارشناسي موضوع به شكل شايسته بررسي شد.

معاون وزیر اقتصاد متذكر شد: ۹۵ درصد اصلاحات در موعد مقرر و در فروردين ۹۳ به صورت چاپ شده در اختيار تجار و توليدكنندگان قرار گرفت. كرباسيان گفت: امسال نيز بنا به وظيفه ذاتي گمرک براي انجام رسالت مهم براي كنترل دقيق، سريع و صحيح در مرزها و حمايت از توليدكنندگان و در راستاي ضرورت اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري و اقتصاد مقاومتي، حدود ۲۵۷ پيشنهاد اصلاحي به كميسيون ماده يک و وزارتخانه‌ هاي مرتبط ارائه شد.

وي ادامه داد: در همان روزهاي نخست كليات همه پيشنهادات مورد پذيرش و تصويب كميته‌هاي كميسيون ماده يک قرار گرفت و با ارتباط مثبت و خوبي كه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، روند جلسات با كارشناسي ادامه پيدا كرد.

رئيس‌كل گمرک عنوان كرد: اميدوارم پيشنهادات گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرصت باقيمانده در دولت مطرح شود و مورد تصويب قرار گيرد تا انشاءاله در نخستين روزهاي سال جديد اجرايي و به واحدهاي توليدي، تجاري و صادركنندگان ابلاغ شود.

كرباسيان تصريح كرد: با تلاش مضاعف وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير اعضاي كميسيون ماده يک و تاييد به موقع دولت، صادرات و واردات براي اولين مرتبه به موقع ابلاغ خواهد شد.