قاسم سلیمانی برترین چهره کاربران مهر شد

مجله مهر: سال ۹۳ هم به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شود؛ اما افراد و چهره‌‌هایی برای همیشه در این سال ماندگار شدند. چهره‌هایی که سروصدای زیادی کردند و نقل محافل خبری و حتی مردمی شدند. کاربران خبرگزاری مهر هم بیشترین رای خود را به «قاسم سلیمانی» داده‌اند تا این سردار سپاه به عنوان چهره سال ۱۳۹۳ انتخاب شود. برترین انتخاب ها از سوی کاربران خبرگزاری مهر در ادامه آمده است:

قاسم سلیمانی

سردار «قاسم سلیمانی» در این نظرسنجی با نسبت ۴۷درصد در صدر قرار گرفت. فرمانده نیروی قدس با تاثیر گذاری در جبهه‌های سوریه و عراق علیه داعش نه تنها به چهره سال ایران که به نوعی به چهره سال کشورهای منطقه تبدیل شده است. کاربران مهر سردار سلیمانی را به خاطر عزت دادن به مسلمانان در جهان و حفظ آبروی ایران و اسلام انتخاب کرده‌اند. «سورنای ثانی» لقبی است که از سوی برخی کاربران به این سردار سپاه نسبت داده شده است.

مرتضی پاشایی

«مرتضی پاشایی» هم با ۲۵درصد در رتبه دوم قرار گرفت. مرحوم پاشایی تا آخرین لحظه زندگی ناامید نشد؛ اما بالاخره تسلیم سرطان شد و با مرگش بسیاری از مردم و هوادارانش را داغدار کرد. بیشتر کاربران مهر، مرحوم پاشایی را به خاطر مقاومتش در برابر بیماری سرطان، ناامید نشدن و مردمی‌بودنش انتخاب کرده‌اند. «آقای خاص» عنوانی است که این کاربران به این هنرمند لقب داده‌اند.

محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه کشورمان در این نظرسنجی با ۱۸درصد از نظرات نفر سوم این لیست شد. مخاطبان مهر به علت اقدامات دیپلماتیک وی در روند مذاکرات به «محمدجواد ظریف» رای داده‌اند. «سردار دیپلماسی» عنوانی است که برخی کاربران مهر به او نسبت داده‌اند.

دکتر هاشمی

دکتر «حسن قاضی‌زاده هاشمی» با ۶درصد از نظرات در رتبه چهارم این نظرسنجی قرار گرفت. وزیر بهداشت و درمان کشور به خاطر اقداماتی مثل طرح جامع سلامت و کاهش هزینه‌های درمان چهره محبوب دولت در بین مردم شد. «مرد عمل و دلسوز نظام» لقبی است که یکی از کابران به این وزیر مردمی دولت یازدهم داده است.

از میان نظرات قابل قبول «معصومه ابتکار» به دلیل حواشی به وجود آمده در ماجرای ریزگردها با ۰.۹ درصد از نظرات در رتبه پنجم قرار گرفته است. همچنین «نرگس آبیار» کارگردان فیلم شیار ۱۴۳ با ۰.۸ درصد، «بهزاد» کوچکترین پدر ایرانی با ۱.۷ درصد و «احسان و سولماز» با ۰.۲ در رده های بعدی قرار گرفتند.