گلزنی پریرادر هفته انتقاد ازمهاجمان سپاهان/استقبال ضعیف تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پدیده مشهد در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

با توجه به اینکه این دیدار در روزهای میانی هفته برگزار شد، استقبال ضعیف تماشاگران از مسابقه امروز به میزان قابل توجهی مشخص بود.

با وجود اینکه شهاب گردان در بازی هفته گذشته این تیم مقابل ملوان بندر انزلی در ترکیب اصلی تیم به میدان رفته بود، رحمان احمدی که محرومیت خود را در بازی گذشته گذرانده بود، امروز از ابتدا در ترکیب اصلی تیمش بازی می‌کرد.

علیرضا مرزبان، سرمربی تیم پدیده مشهد به دلیل حکم کمیته انضباطی امروز محروم بود و روی نیمکت تیمش مقابل پدیده قرار نگرفته بود.

علی نظرزاده، مربی تیم پدیده مشهد امروز به جای مرزبان از روی نیمکت تیمش، هدایت پدیده را بر عهده داشت.

اکبر صادقی و ایگور پراهیچ به دلیل محرومیت در ترکیب پدیده مشهد برابر تیم سپاهان قرار نداشتند.

شهاب گردان، دروازه‌بان تیم اصفهانی نیز امروز بر خلاف انتظارات در ترکیب 18 نفره تیم قرار نگرفته است. همچنین مهدی شریفی، مهاجم تیم اصهانی نیز در بازی امروز نیمکت‌نشین بود.

تشویق محرم نویدکیا، کاپیتان مصدوم تیم سپاهان نیز از حاشیه‌های بازی امروز تیم اصفهانی به شمار می‌رفت؛ او که به دلیل مصدومیت در بازی‌های اخیر تیم اصفهانی بازی نمی‌کند، امروز به شدت مورد تشویق هواداران سپاهان قرار گرفت.

لوسیانو پریرا که در هفته‌های گذشته مورد انتقاد هواداران سپاهان و برخی خبرنگاران رسانه‌های گروهی قرار گرفته بود امروز در نیمه نخست بازی تیمش در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان تیم حریف، به گل برتری دست یافت.