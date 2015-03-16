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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۳

برزیلی ها در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشورشان به خیابانها آمدند

برزیلی ها در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشورشان به خیابانها آمدند

برزیلی ها در اعتراض به وضعیت اقتصادی و فساد مالی در این کشور به خیابانها آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از تظاهرات گسترده برزیلی ها در 74 شهر با هدف کناره‌ گیری رئیس‌ جمهوری این کشور خبر داد.

معترضان با پوشیدن لباس‌ هایی به رنگ سبز و زرد اعتراض خود را به وضعیت اقتصادی و فساد مالی در برزیل اعلام کردند.

پیش از این نیز تظاهرات ضد دولتی در سائوپائولو در جنوب شرقی برزیل علیه انتخاب مجدد دیلما روسف برگزار شده بود. معترضان ضمن انتقاد از شفافیت انتخابات ریاست جمهوری از سیاست‌ های رئیس جمهور و نماینده حزب کارگران بر لزوم برگزاری رفراندومی در راستای ایجاد اصلاحات در سیستم سیاسی و انتخاباتی این کشور تاکید کرده بودند.

کد مطلب 2519640

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