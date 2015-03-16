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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

«پوتین» شایعات درباره خودش را رد کرد

«پوتین» شایعات درباره خودش را رد کرد

رئیس جمهور روسیه بعد از 10 روز غیبت با حضور در انظار عمومی به شایعات درباره خودش پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،« ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز بعد از ده روز غیبت با حضور در انظار عمومی به شایعات درباره خودش پایان داد.

وی امروز در  دیدار با «آتامبایف» رئیس جمهور قرقیزستان در پاسخ به سوالی درباره شایعات چند روز گذشته مبنی بر سلامتی خودش گفت: اگر شایعات وجود نداشته باشند ما کسل خواهیم شد.

شایان ذکر است در پی غیبت 10 روز پوتین از انظار عمومی رسانه های غربی به ویژه انگلیسی شایعاتی را مبنی بر بیماری، مرگ و حضور وی در کنار همسر جدیدش به هنگام زایمان و حتی کودتا در کرملین را مطرح کرده بودند.

کد مطلب 2519654
پیمان یزدانی

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