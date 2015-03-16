اعزام زائران عمره نوروزی ۹۴ در نوروز ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سرخوش در خصوص پروازهای لغو شده نوروزی عمره گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در زمینه صدور ویزای عمره گزاران و فرصت اندک باقیمانده، متأسفانه به دلیل عدم صدور بموقع و منظم ویزا، پروازهای گروه‌های اعزامی از تاریخ اول فروردین تا ۱۰ فروردین ۹۴ لغو شد.

وی در این‌باره افزود: زایران عزیز اعزام‌های لغو شده این ۱۰ روز می‌توانند در گروه‌های خالی اعزامی از ۱۰ فروردین ۹۴ به بعد تا پایان عملیات عمره جاری ثبت‌نام کرده و به سرزمین وحی اعزام شوند و در صورت وجود ظرفیت خالی در کاروان‌های عمره هر استان اولویت ثبت نام با زایران گروه‌های لغو شده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی پذیرش و اعزام سازمان حج و زیارت اظهار داشت: در صورتی که زایران اعزام‌های لغو شده نوروزی تمایلی برای اعزام در موسم عمره جاری را نداشته باشند، می‌توانند با حفظ اولویت در موسم عمره آینده و در ایام نوروز سال ۹۵ به عمره مفرده مشرف شوند.

وی بیان کرد: گذرنامه‌های زایرانی که زمان اعزامشان دوم تا نهم فروردین سال ۹۴ بود، در صورت عدم تمایل به اعزام در موسم عمره جاری به رابطان حج و زیارت استان‌ها مسترد خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به اختلال در روند صدور ویزا که از سه هفته گذشته صورت گرفته است، تا کنون اعزام بیش از ۱۲ هزار زایر ایرانی در قالب ۸۸ گروه با مشکل مواجه شده است که این گروه از زایران با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در ایام بعد از تعطیلات نوروز تا پایان عملیات به عمره مشرف می‌شوند همچنین تعداد زایرانی که در ۱۰ روزه ابتدای سال اعزام شان لغو شده بالغ بر ۲۵ هزار نفر است.

سرخوش در خصوص اعزام‌های عمره جاری بیان کرد: از ابتدای عملیات عمره جاری تاکنون ۳۳۳ هزار و ۷۷۴ زایر ایرانی در قالب ۱۱۴۳ پرواز به سرزمین وحی اعزام شده‌اند.

وی اضافه کرد: بیش از ۱۶۶ هزار عمره گزار ایرانی با ۶۰۱ پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و حدود ۱۶۷ هزار زایر ایرانی عمره با ۵۴۲ پرواز شرکت هواپیمایی سعودی در موسم عمره جاری به عربستان اعزام شده‌اند. عملیات عمره جاری از ۱۳ آذرماه آغاز شده و تا ۲۶ خرداد سال ۹۴ ادامه خواهد داشت.