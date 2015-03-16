به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید بعداز ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری که در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در اوایل سال ۹۳ پیشنهاد تشکیل شورای مهارت فنی و حرفه ای مطرح شد و از آنجا که دغدغه مسئولین و مردم بیکاری است این طرح با ارئه آموزش های مهارتی می تواند در رفع این معضل موفق باشد.

وی افزود: براساس بررسی انجام شده درخصوص هرم دانشجویی ایران به ازای هر پنج کارشناس یک تکنیسین وجود دارد، که قاعده ی جهانی عکس این موضوع است. از سوی دیگر فرهنگ مدرک گرایی در بین خانواده های ایرانی رواج یافته و می بایست به این تهدیدها توجه شود و بیشتر به سوی آموزش های مهارتی رفت.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان بیان داشت: درحال حاضر ۲۲ مرکز ثابت و فعال و ۵۷ کارگاه فعال در استان داریم و خوشبختانه توانسته ایم به صورت بسیار مطلوبی به تعهدات خود عمل کنیم که از پنج میلیون نفر ساعت، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ساعت از طریق کارگاه ها بوده است این درحالی است که اکثر استان ها با کاهش ۲۰ درصدی تعهدات خود مواجه شده اند.

وی از ورود برخی دستگاه های غیرمرتبط با آموزش های فنی و حرفه ای اظهار نگرانی کرد و گفت: برخی آموزشگاه ها که هیچ مجوزی ندارند، با تبلیغات گسترده بسیاری از افراد را جذب میکنند که متأسفانه بازدهی آنچنانی ندارد و این درحالی است که اداره کل فنی و حرفه پس از آزمون های سخت گواهینامه صادر میکند.

صدور گواهینامه های بین المللی در سال ۹۴

ناصری امید دراین باره گفت: در سه ماهه پایانی سال ۹۳ اولین سالن سنجش الکترونیکی افتتاح شده و از آن به بعد صدور تمامی گواهینامه ها الکترونیکی بوده است و همین موضوع در کاهش تخلفات بسیار مؤثر باشد.