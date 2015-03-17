فرنگی کار قمی مقام پنجم مسابقات بین المللی مجارستان را کسب کرد

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی بین المللی جایزه بزرگ مجارستان در حالی امروز سه شنبه به کار خود پایان داد که نماینده کشتی قم با وجود تلاش فراوان موفق به حضور بر روی سکو نشد.

وی افزود: علی زینتی رفاه کشتی گیر قمی در دور اول مقابل زولت کان از مجارستان قرار گرفت که موفق شد در پایان با حساب ۴ بر ۲ به برتری برسد اما در مرحله یک چهارم نهایی مقابل گئورگی سیرکیدزه از گرجستان قرار گرفت اما در پایان ۳ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد.

دبیر هیئت کشتی قم گفت: زینتی رفاه با توجه به پیروزی سرکیدزه از گرجستان در دیدار فینال راهی گروه شانس مجدد شد و در این مرحله با ضربه فنی آبرانکوویچ از مجارستان را مغلوب کرد.

رضایی بیان داشت: وی در دور بعد محمد تاریک از مصر را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد اما در دیدار رده بندی مقابل پاتریک جوزف از آمریکا با نتیجه ۲ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کرد و پنجم شد.

وی عنوان کرد: در پایان رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان که روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه با حضور بیش از ۲۰ کشور دنیا در شهر زومباتلی برگزار شد، رامین طاهری در وزن ۷۰ کیلوگرم و پیام بویری در وزن ۷۵ کیلوگرم صاحب مدال برنز و محمد علی گرایی در وزن ۶۶ کیلوگرم به مقام پنجم رسیدند.

دبیر هیئت کشتی استان قم بیان داشت: با وجود عدم موفقیت زینتی رفاه در کسب مدال از مجارستان، تعداد مدال‌های کسب شده کشتی قم در سال ۹۳ از این تعداد در سال ۹۲ عبور کرد تا کشتی قم در این سال نسبت به گذشته روندی رو به رشد را تجربه کند.

رضایی تصریح کرد: کشتی قم در سال ۹۳، موفق به کسب ۳۸ مدال ملی و بین المللی شد در حالی که این آمار در سال ۹۲، ۳۶ مدال بود و آخرین مدال کسب شده کشتی قم نیز متعلق به علی زینتی رفاه در وزن ۸۰ کیلوگرم مسابقات جهانی کشتی فرنگی بود که زینتی رفاه موفق به کسب مدال برنز شد.

وی افزود: ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز حاصل کار کشتی گیران قمی در مسابقات بین المللی سال ۹۳ بود و یک مدال نقره از مسابقات انتخابی تیم ملی و ۲۲ مدال مسابقات قهرمانی کشور شامل ۹ طلا، ۵ نقره و ۸ برنز، جمع مدال‌های کشتی قم را با ۱۵ مدال طلا، ۱۰ نقره و ۱۳ برنز در سال ۹۳ را به ۳۸ مدال رساند.