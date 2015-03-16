اعتراض قهرآمیز خلعتبری به تعویض/ بازی سوکای با شعار هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پدیده مشهد به شرح زیر است:

* جواهیر سوکای و سایر نیمکت‌نشینان تیم سپاهان از ابتدای نیمه دوم مسابقه شروع به گرم کردن خود کردند.

* در سوی مقابل نیز نیمکت‌نشینان تیم پدیده در کنار زمین چمن ورزشگاه فولادشهر اصفهان و در دقایق نخست نیمه دوم به گرم کردن می‌پرداختند.

* رویارویی محمد غلامی، مهاجم سابق سپاهان با این تیم اصفهانی در ترکیب پدیده امروز جالب توجه بود؛ او که در فصل‌های گذشته همواره از جدایی از سپاهان سخن می‌گفت، سرانجام به آرزویش رسید و امروز انگیزه بسیاری برای گلزنی مقابل تیم سابقش داشت.

* محمد صلصالی، کاپیتان سابق ذوب‌آهن اصفهان نیز پس از یک نیم‌فصل ضور در ترکیب تیم دسته اولی گیتی‌پسند اصفهان راهی پدیده شد و امروز پس از ۲۳ هفته بار دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به میدان رفت.

* هواداران سپاهان در صحنه مصدومیت بازیکنان این تیم اصفهانی، به شدت به تشویق آنها می‌پرداختند.

* آفساید برای حسین پاپی و خطای اعلام نشده روی محمدرضا خلعتبری از سوی داور مسابقه در نیمه نخست بازی، مورد اعتراض هواداران تیم اصفهانی قرار گرفت.

* با توجه به اینکه مرزبان روی نیمکت تیم پدیده نبود، در ابتدای بازی از تیم سپاهان تنها خلعتبری به سمت نیمکت این تیم مشهدی آمد و هادی عقیلی نیز پیش از آغاز بازی بیرون از زمین مسابقه با مرزبان خوش و بش کرد.

* در این مسابقه، محمد غلامی، مهاجم سابق تیم سپاهان مورد تشویق هواداران سپاهان قرار گرفت.

* اسکوربورد ورزشگاه فولادشهر اصفهان باز هم در این مسابقه خراب بود و زمان بازی را نشان نمی‌داد. این مسئله در هفته‌های گذشته وجود داشت و امروز این مشکل همچنان برطرف نشده بود.

* عدم اعلام خطا به سود تیم سپاهان در دقیقه ۶۵ مسابقه، اعتراضات حسین فرکی، سرمربی سپاهان را نسبت به داوری این مسابقه به دنبال داشت.

* هواداران تیم سپاهان در نیمه دوم دیدار تیم خود مقابل پدیه به تشویق جواهیر سوکای، مهاجم آلبانیایی خود پرداخته و خواستار حضور این مهاجم درون زمین مسابقه شدند؛ این هواداران در نهایت به خواسته خود رسیدند و در دقیقه ۸۸ مسابقه جواهیر سوکای در تشویق هواداران وارد زمین شد.

* محمدرضا خلعتبری، مهاجم تیم سپاهان بعد از تعویض خود با مارسیو پسوس، در دقیقه ۷۷ مسابقه امروز مقابل پدیده مشهد، در اعتراض به تعویض خود به طرف نیمکت تیم سپاهان نرفت و مستقیما راهی رختکن ورزشگاه فولادشهر اصفهان شد.

این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر و گل لوسیانو پریرا به سود تیم سپاهان اصفهان به پایان رسید.