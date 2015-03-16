به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با اقدامات اداره ارشاد اصفهان برای توسعه هنر تئاتر در اصفهان اظهار داشت: باید به این نکته دقت کنیم که تئاتر همیشه با جمعیت ۷۰۰ نفری قابلیت اجرایی ندارد و برای برخی از انواع نمایش همچون تئاتر تجربی و برخی نمایش های تعاملی سالن ۵۰ نفری کافی است.

وی افزود: اغلب سالن های تئاتر شهر اصفهان ۲۵۰ هزار نفری هستند و رقم های اجاره آنها بسیار سنگین است و به صرف کارگردان نیست و از سوی دیگر سالن کوچک نیز برای تئاتر در اصفهان نداریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان تاکید کرد: به همین دلیل آیین نامه تاسیس تماشاخانه‌های محلی در اصفهان تهیه و تفاهم نامه ای با کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان در این زمینه امضا کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه به شهرداری پیشنهاد داده ایم که برای تجهیز حداقل ۲۰ تماشاخانه محلی در نقاط مختلف شهر همکاری و حداقل ۵۰ درصد هزینه آنها را که رقم بسیار ناچیزی است تامین کند، ادامه داد: برای این تماشاخانه ها یک فضای ۵۰ مترمربعی با امکانات اولیه نمایش کافی است.

حجت الاسلام قطبی با شاره به مزایای ساخت تماشاخانه های محلی بیان داشت: نمایش های برخی سالن های تئاتر به دلیل بعد مسافت مورد استقبال چندانی قرار نمی گیرد که ساخت تماشاخانه محلی در نقاط مختلف شهر باعث می شود تا استقبال محلی از تئاتر بیشتر شود ضمن اینکه زمان اجرای تئاتر نیز محدود به ۱۰ روز نشده و می تواند یک تا دو ماه تداوم پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چندین درخواست برای ساخت تماشخانه های محلی داشته ایم، گفت: اداره ارشاد اصفهان نیز از ساخت نخستین تماشاخانه محلی حمایت مالی لازم را انجام خواهد داد.

برای اعطای مجوز تاسیس آموزشگاه هنرهای نمایشی محدودیتی وجود ندارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه اداره ارشاد اصفهان برای دادن مجوز تاسیس آموزشگاه هنرهای نمایشی محدودیتی ندارد، ابراز داشت: به افرادی که سابقه و مدرک تحصیلی لازم را دارند مجوز آموزشگاه بخش خصوصی داده می شود.

وی اضافه کرد: از سال آینده در هنرستان هنرهای زیبای پسران و دختران پذیرش رشته های تئاتر و سینما را خواهیم داشت و برای دانشگاه جامع علمی و کاربردی نیز بازیگری سینما به رشته های هنری همچون تئاتر اضافه می شود.

حجت الاسلام قطبی تاکید کرد: برای بسیاری از هنرهای مشهور اصفهان که تمدن اصفهان برپایه آنها قرار دارد هنوز هیچ رشته دانشگاهی برنامه ریزی نشده است که این امر نیازمند توجه جدی در آینده است.