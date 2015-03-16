برخورد قاطع پلیس یزد با تخلفات حادثه ساز/کاهش سرقت در استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند، ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه طرح پلیس راهور استان یزد از امروز تا ۱۵ فروردین آغاز شده است، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده دستگاه های متولی و راهنمایی و رانندگی در تلاش هستند تا شاهد کمترین تخلفات و تلفات جاده ای در استان یزد باشیم.

وی تاکید کرد: پلیس با تخلفات حادثه ساز در حوزه های مختلف به ویژه در راهنمایی و رانندگی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و امیدواریم سال ۹۴، سال کاهش محسوس تصادفات در استان یزد باشد.

کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: یکی از تخلفاتی که در اسفندماه هر سال می تواند نظم و امنیت را مختل کرده و حادثه ساز باشد، اقداماتی است که عده ای در چهارشنبه آخر سال انجام می دهند.

وی ادامه داد: ما مخالف شادی مردم نیستیم اما اجازه نخواهیم داد تا به بهانه شادی امنیت مردم و حقوق و آسایش آنها دچار خدشه شود و با افراد متخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی استان یزد عنوان کرد: اگر متخلفی در این راستا توسط پلیس دستگیر شود، تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان پلیس خواهد بود.

کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سرقت، یکی از دغدغه های مردم استان یزد بود، عنوان کرد: با همکاری پلیس خوشبختانه در همه حوزه های سرقت شاهد کاهش بوده ایم به نحوی که میزان وقوع سرقت در استان کاهش هشت درصدی داشته در در برخی موارد نظیر سرقت بانک با کاهش ۱۰۰ درصدی مواجه بوده ایم.

وی میزان کشفیات سرقت در این استان را نیز ۶۵ درصد اعلام کرد و افزود: میزان کشف و وقوع در استان یزد در مجموع ۱۱ درصد افزایش داشته است.

کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره حضور اتباع غیرمجاز در استان یزد خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های مردم استان یزد، حضور اتباع بیگانه غیرمجاز است اما با حضور و ورود نیروی انتظامی، میزان دستگیری اتباع بیگانه غیرمجاز افزایش داشته به نحوی که در برخی شهرستانها میزان دستگیری ها تا ۶۰ درصد و در مجموع در سطح استان به طور میانگین شاهد افزایش ۳۷ درصدی دستگیری اتباع بیگانه هستیم.

وی همچنین از پاکسازی بسیاری از نقاط آلوده به حضور معتادان به موادمخدر خبر داد و عنوان کرد: با راه اندازی کمپ های ترک اعتیاد اجباری، ۲۳۰ معتاد بی خانمان و ولگرد توسط پلیس شناسایی، جمع‌آوری و تحول کمپ ها شدند.