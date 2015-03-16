۴۲۰۰ نیروی پلیس برای چهارشنبه آخر سال اردبیل ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم کریمخانی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اردبیل اضافه کرد: این تعداد در قالب نیروی پرسنلی، کادر، وظیفه و نیز پلیس راهنمایی و رانندگی ساماندهی شده است.

وی با اشاره به آموزش نیروهای پلیس در خصوص برخورد مناسب و نیز مشارکت در شادی شهروندان یادآور شد: امسال تلاش کرده ایم با ارتقا فرهنگ مناسب مردم را در ایجاد امنیت و آسایش چهارشنبه آخر سال مشارکت دهیم.

فرمانده پلیس استان با بیان اینکه علاوه بر این تعداد نیروی انسانی ۴۵۶ خودرو و ۲۵۷ فقره تجهیزات موتوری هم در این راستا تدارک دیده شده است، ادامه داد: همچنین ۱۶ دستگاه چادر و کانکس برای خدمات دهی به مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در جشنهای چهارشنبه سوری سال گذشته بیش از ۸۸ نفر از شهروندان استان دچار مصدومیت شدند، تصریح کرد: براین اساس نیروی انتظامی به الاجبار محدودیت هایی را برای جلوگیری از حوادث ناگوار ایجاد می کند که باید مردم نیز مشارکت کنند.

کریمخانی یکی از موارد پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال را دستگیری عاملان فروش موادمحترقه غیرمجاز و خطرناک عنوان کرد و بیان داشت: تلاش می شود با اجرای طرح های امنیتی و انتظامی عاملان و مواد محترقه خطرناک کشف و جمع آوری شود.

وی با اشاره به افزایش کشفیات مواد محترقه در استان در مقایسه با سال قبل تاکید کرد: تاکنون بیش از ۸۳۳ هزار عدد موادمحترقه غیرمجاز کسف و ضبط شده که نسبت به سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می دهد.

این مسئول انتظامی هدف پلیس در روز چهارشنبه سوری را ایجاد نشاط بیشتر با تامین امنیت و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار برشمرد و عنوان کرد: کاهش خطرات و رعایت نکات ایمنی مهمترین خواسته پلیس در بحث های عمومی بویژه چهارشنبه آخر سال است.

وی در این راستا از شهروندان استان اردبیل خواست که با همکاری مناسب با پلیس و ماموران نیروی انتظامی به کاهش صدمات و خطرات ناشی در جشنهای چهارشنبه کمک کنند.