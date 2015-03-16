تحویل نخستین مجموعه از اسناد نقش روحانیت در جنگ به موزه دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه تبیین نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس امروز در سالن غدیر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم، رئیس این سازمان و سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی، رئیس سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام آل هاشم با اعلام خبر تحویل اولین سری از اسناد نقش روحانیت و عقیدتی سیاسی در دوران دفاع مقدس به موزه دفاع مقدس اظهار داشت: یکی از اقدامات ارزشمند و شایسته موزه دفاع مقدس، ایجاد موزه دفاعی با محوریت نقش روحانیت در دوران حماسه و جنگ است.

نماینده ولی فقیه در ارتش، در ادامه با بیان اینکه تاکنون در این خصوص ۲۰۳۲ اثر توسط سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تحویل موزه دفاع مقدس شده است، خاطرنشان کرد: این اسناد در قالب عکس، فیلم، پایان‌نامه، مقاله، کتاب، بولتن و مصاحبه است که با جمع‌بندی نهایی تحویل موزه دفاع مقدس شد.

وی تأکید کرد: در این رابطه، از خاطرات پیشکسوتان روحانی و نظامی که در دوران دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتند نیز استفاده شده است.

حجت‌الاسلام آل هاشم تصریح کرد: هرچند در ابتدای راه هستیم، اما در این حوزه یعنی بررسی نقش روحانیت و عقیدتی سیاسی در دفاع مقدس، کارهای ارزشمند و شایسته ای انجام شده است.