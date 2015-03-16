به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی در مورد پیروزی تیمش برابر پیکان در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی بسیار خوبی را انجام دادیم و به پیکانی‌های موقعیت گلزنی ندادیم. هرچند باید زودتر گل می‌زدیم اما خوشبختانه در نیمه دوم حملات‌مان نتیجه داد و توانستیم از برتری خود استفاده کرده و به گل برسیم.

وی با بیان اینکه این پیروزی را به اسماعیل فرهادی که چند روز پیش در تمرین ذوب‌آهن پایش شکست و همچنین هواداران این تیم تقدیم می‌کند، تاکید کرد: این یک بازی یک‌طرفه بود که حق ذوب‌آهن رسیدن به پیروزی بود. من از عملکرد بازیکنان تیم راضی‌ام زیرا خیلی خوب بازی کردند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد عملکرد داور بازی هم اظهار کرد: قول داده‌ام در مورد داوری‌ها صحبت نکنم. باید سکوت کرد و با انتقادها و مصاحبه‌های خود، آرامش جامعه داوری را به هم نزد تا آنها را شرایط بهتری در مسابقات قضاوت کنند.

وی با بیان اینکه به جایگاه ذوب‌آهن در جدول لیگ توجهی ندارد، افزود: هرچند فاصله ذوب‌آهن با تیم‌های بالای جدول کاهش یافت اما روی این موضوع که در کجای جدول قرار داریم، توجه نمی‌کنم. امروز فاصله‌مان با تیم پنجم، تنها یک امتیاز است و امیدوارم با ارائه بازی خوب در آینده، این اختلاف را هم از بین ببریم.

گل‌محمدی همچنین خاطرنشان کرد: در هفته‌های آینده باید به مصاف تیم‌های استقلال تهران، نفت تهران و فولاد خوزستان برویم که نتیجه دیدارهای رودروی ما با این تیم‌ها در گرفتن یا نگرفتن سهمیه آسیا از لیگ برتر برای‌مان اهمیت دارد.

وی در ادامه در مورد شایعه بازگشتش به پرسپولیس اظهار کرد: طرح این سوال در این شرایط حرفه‌ای نیست زیرا در ۷ هفته مانده به پایان لیگ، صحبت در مورد این مسائل بیهوده است. البته مسئولان باشگاه ذوب‌آهن به بنده پیشنهاد دو ساله داده‌اند اما باید شرایط را سنجیده و خواسته‌هایم را به آنها بگویم. اگر به تفاهم برسیم، مشکلی برای تمدید قراردادم با این تیم ندارم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه تنها روی موفقیت این تیم و کسب جایگا مناسب تمرکز کرده، در پایان گفت: پرسپولیس امروز در لیگ قهرمانان آسیا بازی‌های مهمی داشته و نیاز به تمرکز دارد. بنده هیچوقت دوست ندارم با صحبت‌های خود تمرکز کادرفنی و بازیکنان این تیم را به هم بریزم زیرا همیشه آرزوی موفقیت پرسپولیس را دارد.