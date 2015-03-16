آوار مصالح ساختمانی ۳ کارگر در اصفهان را راهی بیمارستان کرد

بهزاد بزرگزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه کارگر ساختمانی بر اثر آوار شدن مصالح ساختمانی در ساختمان نیمه کاره واقع در خیابان میرزا نصیر اصفهان دچار حادثه شدند.

وی بیان داشت: این حادثه راس ساعت ۱۶ و ۳۳ دقیقه امروز بعدازظهر به وقوع پیوست و با ارسال ماموران آتش نشانی ایستگاه ۴ توانستیم سه مصدوم را به سلامتی از زیر آوار خارج کنیم.

رئیس سازمان آتش نشانی استان اصفهان اعلام کرد: همانطور که می دانید وقتی فردی در زیر آوار بماند در مدت ۴ دقیقه احساس خفگی کرده و جان خود را از دست می دهد که رسیدن به موقع ماموران اورژانس سبب شد که این افراد به سلامتی از زیر آوار خارج و مصدومین به ماموران اورژانس تحویل داده شدند.

وی گفت: علت حادثه هنوز مشخص نیست و در دست بررسی است.

حال یک مصدوم وخیم و دو نفر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان نیز در خصوص این حادثه به مهر گفت: حوالی ساعت سه و نیم امروز امدادخواهی از ماموران اورژانس شد.

غفور راستین گفت: در خیابان میرزا نصیر در حین گود برداری ساختمان به دلیل فرونشست دیوار، سه نفر زخمی شدند و با ارسال اکیپ های اورژانس و انجام خدمات اولیه هر سه مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

وی گفت: حال یک مصدوم وخیم و دو نفر دیگر به خاطر نامعلوم بودن جراحت و جلوگیری از خونریزی های داخلی نیز به بیمارستان منتقل شدند.