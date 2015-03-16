به گزارش خبرنگار مهر، جواهیر سوکای عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل پدیده مشهد در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به عملکرد ضعیف تیم اصفهانی در این مسابقه اظهار داشت: به هر حال اگرچه مثل همیشه خوب نبودیم اما در هر صورت مهم این است که امروز گل زدیم و توانستیم امتیاز مسابقه را ازآن خود کنیم.

وی افزود: ما بعضی اوقات خوب بازی می‌کنیم اما نتیجه نمی‌گیریم و برخی اوقات نیز بد بازی می‌کنیم اما پیروز مسابقه می‌شویم و به نظر من مهم، کسب سه امتیاز این مسابقه بود.

مهاجم آلبانیایی سپاهان ادامه داد: مهم این است که قهرمان شویم و امیدوار هستیم که در بازی‌های آینده بهتر بازی کنیم و سه امتیاز را بگیریم.

وی با بیان اینکه سپاهان از ابتدای فصل برای قهرمانی به میدان می‌رفت، گفت: هفت بازی دیگر در پیش داریم و باید تلاش کنیم که در این مسابقه به پیروزی برسیم.

سوکای درباره در پیش بودن سال نوی شمسی و تبریک به هواداران این تیم اضافه کرد: سال نو را به همه مردم ایران و خصوصا طرفداران تیم سپاهان تبریک می‌گویم و دوست دارم به سپاهانی‌ها بگویم که سال خوبی داشته باشند.