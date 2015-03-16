به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج، علی اصغر همتی با اعلام این خبر اظهار داشت: از آنجا که پروژه متروی کرج برای تکمیل و قرار گرفتن روی ریل بهره برداری به تزریق منابع مالی نیاز داشت فلذا پیگیری های لازم از استانداری البرز و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای دریافت مجوزهای قانونی انتشار اوراق مشارکت صورت گرفت که در همین ارتباط، دولت محترم با انتشار صد میلیارد تومان اوراق موافقت کرد که فروش اوراق مذکور از صبح امروز در کلیه شعب بانک انصار در سراسر کشور آغاز شده است و تا پایان سال جاری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پذیره نویسی اوراق مذکور ۴ ساله و با نرخ سود ۲۲ درصد می باشد، ادامه داد: اوراق مشارکت پروژه متروی کرج معاف از مالیات بوده و سود مشارکت هر ۳ ماه یکبار و بدون نیاز به مراجعه دارندگان اوراق به شعب بانک انصار به حساب معرفی شده از سوی آنها واریز می شود و در مجموع یک سرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود.

این مدیرعامل افزود: اوراق مشارکت مذکور قابل انتقال به غیر بوده و دارندگان قادر به خرید و فروش آن در تالارهای بورس و فرابورس به نرخ روز خواهند بود. ضمن آنکه این اوراق قابلیت وثیقه سپاری داشته و برای دارندگان حکم پول نقد را خواهد داشت.

وی با اشاره به بحران ترافیک و آلودگی هوا که استان البرز را با مشکلات جدی زیست محیطی مواجه کرده و هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود، از شهروندان کرجی تقاضا کرد؛ با خرید اوراق مذکور و مشارکت مالی در تکمیل پروژه ملی متروی کرج، بستر مناسب را برای قرار گرفتن این طرح روی ریل بهره برداری فراهم کنند.

این مسئول ابراز امیدواری کرد؛ با تامین منابع مالی مورد نیاز تا پایان سال آینده شاهد مسافرگیری در تعدادی از ایستگاه های خط ۲ متروی کرج باشیم و به روان سازی ترافیک در هسته مرکزی این کلانشهر کمک شایانی کنیم.

همتی در پایان گفت: کلیه هم میهنان در صورت تمایل برای خرید اوراق مشارکت پروژه ملی متروی کرج از امروز تا پایان سال جاری می توانند به کلیه شعب بانک انصار در سراسر کشور مراجعه کنند و این اوراق ۴ ساله با نرخ سود ۲۲ درصد را که معاف از مالیات می باشد را خریداری کنند.



یادآور می شود ارزش ریالی هر برگ اوراق مشارکت متروی کرج یک میلیون ریال قیمت گذاری شده است