به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی خانبازی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح امداد و نجات نوروزی و طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی جمعیت هلال احمر استان اصفهان همزمان با کشور امروز به اجرا درآمد.

وی بیان داشت: ۶۰۰ نفر از اعضای جوانان هلال احمر استان در طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی حضور دارند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطر نشان کرد: در این طرح نیز ۲۵ پست ایمنی وسلامت در ورودی شهرهای استان فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: این طرح با شعار « بی گدار به جاده نزنیم،ظریف برانیم» اجرا می شود و در سطح کشور امسال ۲۰ هزار نفر از اعضای سازمان جوانان به صورت داوطلبانه در حدود یک هزار پست مشارکت می کنند.

خانبازی به فعالیت کانون های مختلف در امور جوانان جمعیت اشاره کرد و گفت: ۸۳ کانون شاخه غنچه های هلال با عضویت ۳ هزار و ۴۹۲ و کانون دانش آموزی با عضویت ۱۵ هزار و ۷۶۹ از جمله این کانون ها است.

وی ادامه داد: کانون های دانش آموزی را قدم نهادن در جایگاهی با محوریت فعالیت های نوع دوستانه، بشردوستانه و عام المنفعه دانست.

خانبازی گفت: فعالیت های هلال احمر در کانون های دانش آموزی با دو موضوعیت امدادی و فرهنگی قابل اجراست که در مبحث امدادی مباحثی همچون طرح ملی دادرس و آموزش هایی با عناوین خود مراقبتی و خود امدادی و در مبحث فرهنگی فعالیت های بشردوستانه و اجتماعی با محوریت اخلاق و کرامت انسانی خواهد بود تا بواسطه این نوع فعالیت ها نیکی، ایثار و کمک به دیگران را به صورت نهادینه در سطح جامعه شاهد باشیم.

وی به ۳۰ کانون طلاب با یک هزار و ۷۰۲ عضو و ۶۳ کانون دانشجویی با ۱۸ هزار و ۹۲ عضویت اشاره کرد و اعلام کرد: هر کانون ۵ عضو شورای اجرایی دارد و یک دبیر به جمعیت هلال احمر متصل هستند.