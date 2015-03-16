به گزارش خبرنگار مهر، جورجیوس دونیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر فولاد ایران در هفته سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: فردا بازی ما مقابل فولاد سخت خواهد بود و این بازی با بازی لیگ از شرایط متفاوتی برخوردار است. تیم ما سابقه حضور در مرحله نهایی این رقابتهای را دارد ولی دیدار‌های امسال با بازی‌های دوره‌های قبل بسیار متفاوت است و ما باید تمرکز کافی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بازی روز سه‌شنبه برای تیمش بسیار اهمیت دارد و از بازیکنانش انتظار دارد نظم داشته و بازی خوبی از خود ارائه دهند، افزود: به همراه کادر فنی الهلال ۵-۶ بازی تیم فولاد را به دقت آنالیز کرده‌ایم و باید بگویم فولاد تیم قابل احترام و خطرناکی است که از سازماندهی بسیار خوبی هم برخوردار می‌باشد.

سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان اضافه کرد: در بازی فردا کار دشواری داریم و به همه حریفان‌مان از جمله فولاد احترام می‌گذاریم ولی از تیمم می‌خواهم فردا بهترین نمایش را داشته باشد. همچنین باید تمرکز کنیم چرا که در غیر این صورت اشتباه بزرگی را متحمل شده‌ایم.

دونیس در پاسخ به این پرسش که با چه هدفی به الهلال آمده است ،تصریح کرد: من دو سه هفته است که کارم را با این تیم شروع کرده‌ام. در ابتدا کمی شرایط برایم سخت بود ولی پس از ۲۰ روز از امکانات باشگاه و بازیکنانی که در اختیار دارم راضی هستم و همه به من کمک می‌کنند تاتیم شرایط خوبی را پیدا کند. هدفم این است پله پله پیش رویم تا یک تیم خوب با یک فلسفه خوب داشته باشیم.

وی درباره غایبان تیمش در بازی با فولاد عنوان کرد: نکته‌ مهم این است که سالم و نواب دو بازیکن کلیدی من هستند و منتظر جواب نهایی کادر پزشکی هستیم. به هر حال آماده بودن و در اختیار بودن بازیکنان برای من مهم است.

سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان در پاسخ به پریش خبرنگاری که به چه علت نواس العابد اردوی تیم را ترک کرده است، گفت: او آماده نبود که بیاید.