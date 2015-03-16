به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه عصر دوشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی سال ۹۳ در تشریح برنامه های نیروی انتظامی برای برقراری امنیت چهارشنبه آخر سال و طرح های نوروزی بیان داشت: برای حفظ امنیت و آرامش مردم اکیپ های گشت زنی سیار و ثابت از صبح روز سه شنبه در سطح شهر مستقر خواهند شد و محدودیت های ترافیکی در برخی از نقاط شهر بندرعباس اجرایی خواهد شد.

وی عنوان کرد: بلوار ساحلی، پارک غدیر، پارک دولت و بوستان های ساحلی شهر بندرعباس در محدودیت ترافیکی قرار دارند.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان افزود: در هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه قضایی، اخلالگرانی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به ایجاد بی نظمی و برهم زدن امنیت شهر اقدام کنند بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و برخورد جدی و قانونی با آنها صورت می گیرد و تا پایان تعطیلات نوروزی از خانواده دور خواهند بود. طی روزهای اخیر افراد سابقه دار به کلانتری ها فراخوانده شده اند و هشدارهای لازم داده شد.

وی خاطرنشان کرد: در این روز همچنین خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد کنند، توقیف شده و به پارکینگ منتقل می شوند و سرنشینان هم به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سردار محمدی یگانه با بیان اینکه ما بدنبال قلع و قمع نیستیم، بیان داشت: مردم می توانند در کمال آرامش به جشن پایان سال بپردازند. اما در صورت مشاهده اذیت و آزار دیگران و ایجاد خسارت به اموال دولتی و همسایگان و مردم طبق قانون رفتار خواهد شد. هدف ما برگزاری جشن های شاد بدون ایجاد خظر و حادثه است.

وی با بیان اینکه ۵۰ هزار انواع مواد محترقه در استان کشف و ۲۰ نفر در این رابطه دستگیر شده اند، خاطرنشان کرد: مخالف تخلیه هیجانات جوانان و نوجوانان نیستیم اما سعی شود تا از مواد استاندارد و مورد تایید برای شادی و تفریح در این روز استفاده شود.

وی در ادامه نشست با تشریح اقدامات نوروزی اظهارداشت: طی سه ماهه اخیر ۲۷۷ جلسه برون سازمانی و ۱۳۷ جلسه درون سازمانی جهت هم افزایی، هماهنگی و همکاری بیشتر میان سازمانهای دولتی و رده های انتظامی برگزار شد.