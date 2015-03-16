به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر دوشنبه در دیدار با سازمان های مردم نهاد و دانشگاهیان ایلام در هتل زاگرس ایلام اظهار داشت: توجه به مسئله محیط زیست یکی از مهمترین اولویتهای دولت است و توجه به محیط زیست نیز طی دو سال گذشته بیشتر شده است.

این مسئول عنوان کرد: در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز توصیه های بسیار خوبی صورت گرفت که بسیار راهگشا بوده و حتی این توصیه ها مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: نگاه دولت به مسائل و بخش های مختلف محیط زیست یک نگاه متقاوت نسبت به گذشته است و قطعا دولت در بحث تخصص گرایی خود به این بخش نیز نگاه تخصصی دارد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور افزود: دولت تدبیر و امید به مسائل زیست محیطی توجه ویژه ای دارد و باید از این فرصت فراهم شده در خصوص حفظ و پایش محیط زیست بهره کافی برد و توجه و اهتمام رئیس جمهوری نیز نسبت به مسایل زیست محیطی نشان از اهمیت بسیار بالای این مهم است.

ابتکار اظهار داشت: دولت تدبیر و امید سعی داشته مسئله محیط زیست از یک مسئله حاشیه ای و فرعی به یک مسئله مهم و اصلی در کشور تبدیل کند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین رویکردهای دولت توجه به سازمان های مردم نهاد و قشر دانشگاهی است که در این زمینه نیز محیط زیست این مهم را در دستور را قرار داده و از نقطه نظرات همه متخصصین به طور قطع استفاده خواهد کرد.

ابتکار یادآور شد: بر اساس آخرین آمار هواشناسی کشور در ۲۳ سال گذشته به طور مستمر با کاهش بارندگی و افزایش دما مواجه بوده ایم پس باید در همه زمینه ها مواجهه علمی و واقع بینانه داشته و برنامه ریزی های ملی خود را بر اساس این ظرفیت ها تنظیم کنیم.

ابتکار بیان داشت: دوران درگیری محیط زیست و دیگر دستگاه های اجرایی به پایان رسیده است و باید به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم که ضمن توجه به مسائل اشتغال و عمرانی به مسائل محیط زیست نیز توجه کرد.

وی افزود: در توسعه پایدار باید محیط زیست در شاخص های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و ضمن اجرای طرحهای عمرانی، محیط زیست نیز توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور عنوان کرد: استان ایلام در بخش محیط زیست ظرفیتهای منحصربه فردی دارد که در تلاش هستیم برنامه های مختلفی در این استان اجرا کنیم که البته نیازمند مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد و قشر دانشگاهی استان است.