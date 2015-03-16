تیم فوتبال ساحلی برابر بلاروس پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دومین دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و بلاروس از ساعت ۱۶ در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد که این بازی در نهایت با نتیجه ۵ بر ۲ به سود ساحلی بازان کشورمان به پایان رسید.

محمد مختاری، شهریار مژده، محمدعلی صادقی، مسعود غلامی و محمد مرادی زننده گل‌های تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این بازی بودند.

علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون فوتبال هم با حضور در کمپ تیم‌های ملی این دیدار را از نزدیک دنبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران از سوم فروردین‌ماه در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر که یه عنوان مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۵ پرتغال هم محسوب می‌شود، شرکت خواهند کرد.