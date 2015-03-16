به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن خواستار کرسی دائم برای این کشور در شورای امنیت شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت انجام بازنگری فوری در ساختار شورای امنیت و عدم ائتلاف وقت در این زمینه به خبرگزاری کیودو ژاپن گفت: ژاپن خواستار کسب کرسی دائم در شورای امنیت است و مدت زمان طولانی به دنبال به دست آوردن کرسی دائم در شورای امنیت است.

شایان ذکر است دولت ژاپن امیدوار است به عنوان عضو غیر دایم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شود. این کشور که همچون برزیل برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ و آخرین بار در سال ۲۰۱۰ به عنوان عضو این شورا انتخاب شد بیش از هر کشور دیگری سابقه عضویت در شورای امنیت را داشته است.