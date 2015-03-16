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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۱۰

بعد از دیدار ظریف وکری؛

دیپلمات آمریکایی: ایران باید تصمیمات بسیار سختی بگیرد

دیپلمات آمریکایی: ایران باید تصمیمات بسیار سختی بگیرد

یک مقام ارشد آمریکایی گفت ایران قبل از امضاء توافق هسته ای باید تصمیمات بسیار سختی را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک مقام ارشد آمریکایی نزدیک به مذاکرات گفت ایران قبل از توافق هسته ای باید تصمیمات بسیار سختی را بگیرد.

این مقام آمریکایی این خبر را بعد از پایان دیدار ۵ ساعته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا در سویس اعلام کرد.

این دیپلمات آمریکایی که نامی از وی برده نشده است امروز در سوئیس مدعی شد: ایران هنوز باید برای رفع نگرانی های باقی مانده درباره برنامه هسته ایش تصمیماتی بسیار سخت و ضروری بگیرد.

این مقام آمریکایی در خصوص رسیدن به توافق گفت: ما هنوز امیدواریم که به آن نقطه برسیم اما صادقانه بگویم هنوز نمی دانیم که آیا به آن نقطه خواهیم رسید یا خیر.

شایان ذکر است وزرای خارجه ایران و آمریکا امروز در لوزان سوئیس پیش از عزیمت وزیر خارجه ایران به بروکسل دیداری ۴ ساعته داشتند.

کد مطلب 2519790
پیمان یزدانی

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