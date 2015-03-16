به گزارش خبرنگار مهر، آرش الماسی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از فعالیت ۲۱ بیمارستان دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی استان طی ایام نوروز ۹۴ خبرداد.

وی افزود: از بین ۲۲ بیمارستان دولتی استان ۱۷ بیمارستان طی این ایام به همراه دو بیمارستان بخش خصوصی و دو بیمارستان تامین اجتماعی فعال بوده و به همشهریان و مسافران ارائه خدمت خواهند کرد.

الماسی از فعالیت مستمر بخش اورژانس اسن بیمارستان‌ها طی ایام نوروز خبرداد و گفت: هم‌چنین طی این ایام ۲۵ درصد از بخش خصوصی نیز موظف به ارائه خدمات پاراکلنیک است.

مدیر نظارت بر درمان علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین برای نوروز پیش رو با بخش‌های رادیولوژی بیمارستان‌ها نیز هماهنگ شده است. هم‌چنین برای خدمات دندانپزشکی نیز کلینیک حاج دایی و کلنیک تخصصی دانشکده دندانپزشکی فعال خواهد بود.

فعالیت ۴۰ درمانگاه شبانه روزی و دو مرکز دندانپزشکی طی نوروز

وی افزود: بخش‌های داخلی، اطفال، زنان و... بیمارستانها در تمام شهرستان‌های استان فعال خواهد بود و چنانچه در شهرستانی کمبود نیرو باشد طبق هماهنگی‌های قبلی از شهرستان‌های هم‌جوار تامین خواهد شد یا بیماران به آنجا منتقل می شوند.

الماسی از فعالیت ۴۰ درمانگاه شبانه روزی نیز طی این ایام در استان خبرداد.

مدیر نظارت بر درمان علوم پزشکی استان کرمانشاه، با بیان اینکه در ایام نوروز به صورت مستمر مراکز بهداشتی و درمانی مورد بازدید قرار می‌گیرند از نظارت بر این مراکز به صورت روزانه خبرداد و گفت: طی این ایام هر روز یک اکیپ متشکل از یکی از مدیران درمان و هفت کارشناس بخش‌های مختلف را نظارت می‌کنند.

وی از کاهش چشمگیر زیر میزی در استان خبرداد و سامانه کشوری ۱۶۹۰ را برای ثبت شکایات شهروندان پیرامون تخلفات زیرمیزی پزشکان اعلام کرد.

خدمات دیالیز در نوروز رایگان ارائه می‌شود

الماسی، هم‌چنین سامانه ۱۵۹۰ نیز برای دریافت شکایات درمانی استان اعلام کرد.

وی ادامه داد: داروی بیماران هموفیلی در ایام نوروز تهیه شده و خدمات دیالیز در این ایام برای مهمانان در سطح تمام بیمارستان‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود.

مدیر نظارت بر درمان علوم پزشکی کرمانشاه، از ارائه بسته‌های نوروزی با موضوعات آموزشی بهداشتی و هم‌چنین برشورهای محتوی آدرس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان در ورودی های استان و هر شهرستان خبر داد.