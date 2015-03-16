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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۶

موسی خانی:

کاپ های افتخار دانشگاه آزاد قزوین به موزه امام رضا تقدیم شد

کاپ های افتخار دانشگاه آزاد قزوین به موزه امام رضا تقدیم شد

قزوین- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تاکنون ۲۶ کاپ ملی و بین المللی کسب شده در میادین جهانی را تقدیم موزه آستان قدس کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی دوشنبه شب در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین که از سوی شهرداری برگزار شد اظهارداشت: از اینکه منتخب شهرداران استان در روزی که یادآور شهادت شهید باکری نماد شهرداری متعهد است از دانشجویان مبتکر و خلاق کشور تجلیل می کنند برای ما ارزشمند است.

موسی خانی بیان کرد: خوشبختانه شورای شهر قزوین با حضور افرادی اندیشمند و فرهیخته توانسته فردی توانمند را به عنوان شهردار برگزیند که تحول قابل توجهی در شهر ایجاد کرده است و آینده درخشانی را برای شهر رقم خواهد زد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تصریح کرد: انسجام و وحدت شورا و شهردار در قزوین قابل توجه است و بدون شک درآینده با برنامه های خوبی که در شهر در حال اجراست شاهد تحول اساسی در این شهر و حضور گردشگران زیادی خواهیم بود.

موسی خانی یادآورشد: قزوین می تواند مقصد گردشگری کشور باشد و رونق اقتصادی خوبی را در این منطقه ایجاد کند و موجب شود.

وی موفقیت های دانشگاه آژاد را مرهون لطف الهی و تلاش دانشجوان دانست و اظهارداشت: تاکنون ۲۶ کاپ افتخارآمیز کسب شده توسط دانشجویان به موزه حرم رضوی اهداء شده و دانشجویان ما با تلاش شبانه روزی قادرند همچنان پله های ترقی را طی کنند.

قزوین

موسی خانی گفت: دانشجویان ایرانی لیاقت آن را دارند که قله های ترقی را بخوبی طی کنند و در شرایطی که با تحریم به این مرحله رسیده ایم مطمئن باشید در شرایط عادی می توانیم در زمره ۱۰ کشور برتر جهان شویم.

وی اضافه کرد: نسل جوان ایران اسلامی، باهوش، علاقمند و متعهد است و میتواند در رسیدن به قله های ترقی و پیشرفت گامهای مهمی بردارد اما در این میان جوانان هم باید قدردان فرصت طلایی زندگی خود باشند و در مسیر علم و دانش حرکت کنند.

این مسئول تصریح کرد: خودروی خورشیدی ساخته شده توسط دانشجویان دانشگاه قزوین با چهارهزار دلار ساخته شده در حالی که مشابه خارجی آن هشت تا ۱۲ هزار دلار فروخته می شود و ما قادریم این خودرو را به تولید انبوه رسانده و در تجاری سازی محصول گام برداریم.

مدیران تاثیرگذار حمایت شوند

موسی خانی در ادامه گفت: خوشبختانه دولت یازدهم در حمایت از شرکت های دانش بنیان جدی است و باید از این فرصت برای شکوفایی بیشتر جوانان کشور استفاده کنیم و ایده های علمی را به تولید برسانیم.

وی افزود: الگوهای موفق مدیریتی مانند شهید باکری باید در جامعه ترویج شود تا بتوانیم در مسیر اینده بهتر عمل کنیم.

قزوین

موسی خانی تصریح کرد: افراد موفق و شاخص باید نماد شوند اما وقتی دو رفتگر زحمتکش در اوج فقر و نداری میلیونها تومان پول نقد را تحول می دهد اما کسی نامش را هم نمی داند باید کمی در خود بیندیشیم و از این الگوها بی تفاوت عبور نکنیم.

موسی خانی بیان کرد: باید این رفتگران در جامعه مورد تجلیل قرار گیرند و الگوی اخلاقی شوند و با تکریم آنها جوانان و نوجوانان ما از آنها درس عزت مندی بیاموزند.

وی یادآورشد: همه در حال آزمون الهی هستیم و باید در هر مسئولیتی که قرار داریم باید فردی موثر باشیم و به مردم و نظام اسلامی خدمت کنیم.

در این مراسم از سوی شهرداری قزوین ومنتخب شهرداران استان از ۴۲ دانشجوی افتخارآفرین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تجلیل شد.

کد مطلب 2519794

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