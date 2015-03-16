به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود كمیجانی عصر دوشنبه در نشست تخصصی عرفان اسلامی در جمع روحانیان، مدیران و دبیران مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش دامغان در تالار همایش های كانون امام خمینی(ره) این شهرستان اظهار داشت: در قرون ۱۱ و ۱۳ هجری قمری صوفیه در ایران ركود و افول پیدا كرد اما برخی از فرق وابسته به سلسله های بزرگ آن افتان و خیزان به حیات خود ادامه دادند.

وی به تعدادی از فرق فعال در سرزمین های همجوار ایران اشاره و تصریح كرد: فرهنگ صوفیگری قرن ها در گستره جهان اسلام حضوری محسوس داشته است گرچه امروزه فرق تصوف گستردگی گذشته را ندارند اما بعضی از آن ها مانند مولودیه و سعدیه همچنان زنده و فعال هستند.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینكه تعداد فرق تصوف در جهان اسلام قریب به ۱۵۰ طریقت می رسد خاطرنشان ساخت: فرقه های اصلی آن از ۲۵ دسته تجاوز نمی كنند بسیاری از این فرقه ها نیز منقرض شده اند.

وی به تشریح تشیع و تصوف پرداخت و افزود: تصوف ماهیتی سنی مسلك و دور از مكتب اهل بیت(ع) بوده و از اصالت والایی برخوردار نیست و مرام و رفتارشان كاملاً با سیره پیامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در تعارض است.

مدیر پژوهشكده فرهنگ و معارف اسلامی یادآور شد: تجربیات معنوی عارفانه از كهن ترین پدیده های تاریخ بشری است و این گونه رفتار همانند جوامع دیگر در بین مسلمانان و جامعه اسلامی حضوری دیرینه داشته و دارد.

كمیجانی در خاتمه گفت: ازآن جا كه فرق صوفیه دارای رفتار و منش گوناگونی هستند نمی توان برای آنان اعتقادات معین و مشتركی به دست آورد.

نشست تخصصی عرفان های اسلامی از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با همكاری مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با حضور۱۵۰ نفر از روحانیان، مدیران و دبیران مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شد و پرسش و پاسخ پیرامون تصوف از دیگر برنامه های این نشست بود.