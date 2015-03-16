به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اقدامات انجام گرفته از سوی این نیرو در چهارشنبه آخر سال عنوان کرد: در سالهای اخیر فعالیت های مناسبی در حوزه نیروی انتظامی و شورای مبارزه با مواد مخدر استان صورت گرفته که هر کدام از این فعالیت ها یک اقدام اثر بخش و شاخص در سطح کشور محسوب می شود.

وی افزود: در بخش اطلاع رسانی به آحاد جامعه، برنامه های آموزشی ویژه ای همچون نشست با خبرنگاران و برنامه های هشدار دهنده ای در رادیو و تلویزیون تدارک دیده شده است. همچنین در این خصوص جلسات متعددی نیز با دستگاهای اجرایی مرتبط همچون اورژانس و بیمارستان ها برگزار شد.

فرمانده نیروی انتظامی خوزستان با اشاره به اجرای طرح ترافیک در روز جهارشنبه آخر سال گفت: نیروی پلیس در این روز از آمادگی لازم برای برخورد با افرادی که امنیت عمومی را به خطر می اندازد و یا آلودگی صوتی ایجاد می کنند برخوردار است.

اسحاقی، ارسال پیامک هشداردهنده به مشترکین تلفن همراه از سوی دستگاها، تشدید برخورد با فروشندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه از ماه های گذشته و توجیه صنوف مرتبط به این بخش را از جمله سایر اقدامات صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی برای این روز دانست و افزود: خوشبختانه در سالیان گذشته تعداد حوادث زیان آور جانی و مالی به وقوع پیوسته در چهارشنبه آخر سال کاهش یافته است.

وی گفت: خانواده ها باید در این روز نسبت به کنترل فرزندان خود توجه ویژه ای داشته باشند تا فرزندان با اقدامات نسنجیده به خود و دیگران آسیب نرسانند.

فرمانده نیروی انتظامی خوزستان تصریح کرد: نیروی انتظامی با هر گونه اقدامی که در این روز امنیت جامعه را به خطر بیاندازد با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش سرقت در روزهای اخر سال عنوان کرد: مرکز توجه سارقان در روزهای آخر سال بازار و مراکز خرید هستند. به همین دلیل نیروهای ویژه پلیس در حال گشت زنی در شهر هستند.

اسحاقی با اشاره به خطرات حرکات نمایشی خودرها در خیابان های شهر اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان پیست مخصوصی را به همین منظور در کنار ورزشگاه الغدیر ایجاد کرده به همین دلیل در صورت مشاهده اینگونه حرکات و ایجاد آلودگی صوتی با متخلفان برخورد خواهد شد.