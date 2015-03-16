به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فرانک والتر اشتانمایر» در آستانه دیدار با رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد از وی حمایت کامل می کند.

وی در عین حال تاکید کرد که «پوروشنکو» رئیس جمهور اوکراین باید متوجه مسئولیت های خود نیز باشد.

اشتانمایر با تاکید بر شکننده بودن وضع فعلی اوکراین گفت: ما باید تمام توان خود را صرف آن کنیم تا از آنچه که تا کنون به دست آمده حفظ کنیم و به ثبات برسانیم.

وزیر خارجه آلمان همچنین تاکید کرد: ما باید وارد روند سیاسی شویم که در توافق مینسک به دست آمده است.

وی همچنین بر لزوم برخی اصلاحات در داخل اوکراین با هدف مبارزه با فساد گسترده موجود در این کشور تاکید کرد.