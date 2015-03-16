به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله خبیر عصر امروز در جلسه شورای اداری استان خوزستان، آمادگی استان برای میزبانی از گردشگران نوروزی را خوب توصیف کرد و افزود: استان ما یکی از مقاصد مهم گردشگران در ایام نوروز است و به همین دلیل اقدامات ویژه ای برای استقبال هرچه بهتر و شایسته تر از این مهمانان را در دستور کار قرار دادیم. عید امسال حدود پنج میلیون گردشگر به خوزستان آمدند و خوشبختانه در مجموع سال خوبی داشتیم. در سال جدید پیش بینی ورود همین جمعیت به استان را می کنیم و برنامه های بهتر و متنوع تری نسبت به قبل برای آنها داریم.

وی تصریح کرد: در بازدیدهایی که از شهرستان های استان داشتیم. خوشبختانه آمادگی خوبی را مشاهده کردیم. کمپ های اقامتی کاملا مجهز در سراسر استان مستقر شده اند، راه های مواصلاتی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارند. امنیت نیز در جای جای استان برقرار است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

خبیر در ادامه از برپایی نمایشگاه در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: نمایشگاه های خوبی از تولیدات و صنایع دستی در مناطق مختلف استان پیش بینی شده است. نمایشگاه و جشنواره های اقوام را نیز در دستور کار داریم که به معرفی آدای و رسوم اقوام خوزستان می پردازند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان ادامه داد: کار مهم دیگری که برای ایام تعطیلات انجام دادیم راه اندازی سایت های مختلف برای راهنمایی مسافران نوروزی است. این سایت ها با مضامین هواشناسی و معرفی تفصیلی جاذبه های شهرهای مختلف استان راه اندازی شده اند.

وی در پایان گفت: کمیته هایی با دستور استاندار خوزستان تشکیل شد که در زمینه پایش دستگاه های در گیر در ارائه خدمات نوروزی فعالیت می کنند. این کمیته ها به صورت آماده باش در ایام نوروز خدمات ارائه شده به مهمانان نوروزی را تحت نظر دارند و به استاندار گزارش می دهند.