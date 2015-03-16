به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی سعادت نیا عصر امروز در آخرین جلسه علینی شورای شهر اهواز اظهار کرد: به طور حتم در سال گذشته اشتباهاتی در روند فعالیت شورا وجود داشته است اما ما باید نیمه پر لیوان را هم در نظر بگیریم.

وی افزود: در سه ماه گذشته تلاش ما بر این بوده تا روند رسیدگی به لوایح در شورا با شتاب و دقت بیشتری صورت بگیرد و وارد حاشیه نشود.

سعادت نیا با بیان اینکه فعالیت ضعیف شورا و شهرداری یه ضرر مردم تمام می شود، اظهار کرد: در سال گذشته تلاش های بسیاری از سوی افراد سودجو صورت گرفت تا شورا به حاشیه رانده شود. برای مقابله با این فعالیت ها باید هماهنگی بین شورا و شهرداری اهواز افزایش یابد.

رئیس شورای شهر اهواز گفت: در همین راستا در سال آینده برنامه ای تدارک خواهیم داد که فعالیت کمیسیون های شورا و شهرداری اهواز به منظور تحقق بودجه هماهنگ شود.

وی با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در سال آینده گفت: اعضای شورای شهر باید بر روی فعالیت و صحبت های خود حساسیت های لازم را مورد توجه قرار دهند. ما باید تلاش کنیم منافع مردم در این رویداد ها به خطر نیفتد و کاستی های شهر را با حداقل های موجود برطرف کنیم.

هوشنگ شیر مردی عضو شورای شهر اهواز در این زمینه با اشاره به انتصابات صورت گرفته در شهرداری گفت: هر گونه انتصاب صورت گرفته در شهرداری باید بر اساس قانون باشد شورای شهر نیر بر این روند نظارت کند.

وی افزود: شهردار اهواز نباید هر فردی را که می خواهد بر خلاف قانون در سیستم شهرداری به کار گیرد. برخورد با مدیر ضعیف نیز جز وظایف شورای شهر محسوب می شود.

مهدی آلبوشوکه دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز با اشاره به مشکلات منطقه محروم عین دو گفت: این منطقه به تازگی به شهر الحاق شده است و شهرداری نباید در این زمان اقدام به گرفتن عوارض کند. برای رسیدگی به این مسئله باید کارگروهی ویژه تشکیل شود.

در این جلسه همچنین لوایح مشارکت در انجام خدمات تهیه و تامین قیر مورد نیاز شهرداری و خرید ۱۵ دستگاه اتوبوس درون شهری از شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه مورد بررسی قرار گرفت.