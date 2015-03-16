الهلال به اندازه دو تیم بازیکن دارد/ بازی خوبی در پیش داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی تیمش در برابر الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: فردا بی شک بازی سختی را پیش رو خواهیم داشت چرا که حریف فردای ما به واقع دو تیم دارد. آنها با داشتن بازیکنان زیاد، از سیستم چرخشی به خوبی استفاده می کنند و از تیمی در لیگ کشور خود و از تیمی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا استفاده می کنند ولی تیم ما به سختی به ۱۱ نفر می رسد و ما در حال تجربه مشکلات زیادی هستیم که هم اکنون نمی خواهم به این مشکلات دامن بزنم.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به نقش تماشاگران در موفقیت فولاد عنوان کرد: امیدوارم که فردا همه هواداران برای پر کردن استادیوم به ورزشگاه غدیر بیایند. با توجه به اینکه الهلال تیمی است که فوتبال را به خوبی ارائه می دهد، فکر می کنم که بازی بسیار خوبی در پیش باشد.

سرمربی فولاد خوزستان همچنین با اشاره به بازیکنان محروم فولاد که به تازگی مجوز بازی پیدا کرده اند، نیز گفت: سروش رفیعی و بختیار رحمانی برای ماه ها از تمرین دور بوده اند و دیروز پا به توپ شده اند. بنابراین چندان دارای شرایط بازی نیستند اما در صورت لزوم از آنها در دقایقی از بازی استفاده خواهیم کرد.

اسکوچیچ در خصوص بازی هفته گذشته فولاد در لیگ برتر و شکست این تیم در برابر گسترش فولاد تبریز گفت: بازیکنان به علت نداشتن انگیزه در برابر گسترش شکست خوردند، اما امیدوارم این بار بتوانیم در برابر الهلال پیروز باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا عصر روز سه شنبه و ساعت ۱۶ تیم فوتبال فولاد ایران به مصاف الهلال عربستان می‌رود.

فولاد خوزستان در هفته اول این مسابقات در ورزشگاه خانگی خود برابر السد قطر به تساوی بدون گل رسیدند و در دومین بازی خود مقابل لوکوموتیو در ازبکستان با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. فولاد ایران در گروه c این رقابت‌ها با تیم‌های السد قطر، لوکوموتیو ازبکستان و الهلال عربستان هم‌گروه است.

الهلال عربستان در حال حاضر با یک پیروزی و یک شکست، با سه امتیاز در رده دوم این گروه قرار دارد و فولاد با کسب دو امتیاز از دو تساوی خود در مکان سوم جای گرفته است.