به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «فلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلستان امروز در بروکسل گفت همه طرف های مذاکرات هسته ای به دسترسی به توافق متعهد هستند.

وی که برای مذاکره با وزیر خارجه ایران و دیگر شرکای این کشور در گروه ۱+۵ به بروکسل آمده است گفت: عرصه هایی وجود دارند که در آنها به پیشرفت هایی رسیده ایم و زمینه هایی هم وجود دارند که باید در آنها به پیشرفت برسیم.

وی همچنین گفت: این حقیقت که همه ما برای مذاکره اینجا (بروکسل) هستیم نشان دهنده تعهد تمامی طرفها برای دستیابی به توافق است.

شایان ذکر است وزیر خارجه ایران امروز برای دیدار با همتایان اروپایی بعد از مذاکره با همتای آمریکایی خود در لوزان سویس راهی بروکسل پایتخت بلژیک شد و بعد از مذاکره با طرف های اروپایی برای ادامه مذاکره با آمریکایی ها به لوزان بر خواهد گشت.