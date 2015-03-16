به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که عصر امروز پس از دیدار ۵ ساعته با جان کری عازم بروکسل شد با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار کرد.

همچنین ظریف هم اکنون در حال مذاکره با هاموند وزیرامورخارجه انگلیس است و قرار است در ادامه رایزنی ها در بروکسل با وزرای خارجه فرانسه و آلمان دیدار کند.

ظریف در دیدار با موگرینی آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات هسته ای، رابطه ایران و اتحادیه اروپا و همچنین آخرین تحولات منطقه ای را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.

ظريف در ديدار با موگريني همچنين افزود: باید درباره راه حل ها صحبت کنیم، روی آنها توافق کنیم و سپس نگارش را آغاز نماییم. وی گفت: روی هیچ موضوعی توافق نخواهد شد مگر آنکه بر تمامی موضوعات توافق شود. ماهمواره برنقش اروپا و توسعه همکاریها با کشورهای اروپایی تاکید کرده ایم و دستیابی به توافق در موضوع هسته ای می تواند جهشی در این همکاری ها ایجاد کند.

طرفین همچنین آخرین تحولات مربوط به سوریه و عراق، تهدید تروریسم و داعش در این دو کشور و درمنطقه و ضرورت مبارزه با آن را مورد تاکید قرار داد.

موگرینی نيز در اين ديدار تأكيد كرد: باید همه تلاش کنند تا فاصله های موجود در مذاکرات را کاهش دهند. شخصا نهایت سعی خود راخواهم کرد تا نقش خود را در این زمینه بخوبی ایفا كنم. وي ادامه داد: انگیزه اروپاییان برای به ثمر نشستن تلاشها جهت دستیابی به توافق هسته ای بالاست و نقش موثرترخود را ایفا خواهند كرد.

ظریف امشب به بروکسل بازخواهد گشت و مذاکرات از فردا در لوزان سوئیس ادامه خواهد یافت.

این دور از مذاکرات قرار است تا روز جمعه ادامه داشته باشد و گفته می شود مذاکرات در هفته پایانی ماه مارس در سوئیس ادامه خواهد داشت.