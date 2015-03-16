به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، کریم النوری سخنگوی نیروهای مردمی عراق گفت: عملیات آزادسازی تکریت تمام شده است و مدت زیادی به طول نمی انجامد و نیروهای امنیتی و مردمی به دنبال آزادسازی سه منطقه ای هستند که داعش در آن حضور دارد.

وی افزود: داعش در مناطق القادسیه، الصین و مرکز تکریت در محاصره به سر می برند و همه راههای امدادرسانی آنها قطع شده است و نیروها آماده عملیات برای فتح این سه منطقه می شوند.

النوری مشکل کنونی را مین های کارگذاشته شده و منازل بمب گذاری شده دانست و تاکید کرد: نیروهای خنثی کننده این مین ها و مواد منفجره مشغول باز کردن راهی برای خروج خانواده های گرفتار شده در این مناطق هستند زیرا نگران استفاده داعش از آنها به عنوان سپر انسانی هستند.

این در حالی است که یک منبع امنیتی اعلام کرد: تروریستهای داعش پس از آزاد شدن مناطق العلم و العدور در اطراف تکریت، خود این شهر را بمبگذاری کرده اند. نیروهای خنثی کننده مواد منفجره تاکنون ۶۵ خودرو بمبگذاری شده و صدها بمب و دهها منزل بمبگذاری شده را منفجر کرده اند.

در همین حال منابع امنیتی از آزادسازی منطقه البوشیحه از توابع الصقلاویه در شمال شهر فلوجه در استان الانبار خبر دادند.