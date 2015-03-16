فولاد تیم قابل احترامی است/ بازی سختی در اهواز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جورجیوس دونیس عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی تیمش با فولاد خوزستان در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: به نظر من ما بازی سختی در برابر فولاد خوزستان داریم زیرا این تیم قهرمان لیگ برتر ایران است و از هواداران پرشوری برخوردار است.

وی ادامه داد: تیم ما سابقه حضور در مرحله نهایی رقابت های قهرمانان آسیا را دارد ولی هر بازی با بازی دوره های قبل بسیار متفاوت است و ما باید تمرکز کافی را داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان بیان کرد: بازی فردا بسیار اهمیت دارد و از بازیکنانم انتظار دارم که نظم داشته باشند و بازی خوبی از خودشان نشان دهند. ما به همراه کادر فنی الهلال شش بازی تیم فولاد را به دقت تماشا و آنالیز کرده ایم و باید بگویم فولاد تیم قابل احترام و خطرناکی است که از سازماندهی بسیار خوبی هم برخوردار است.

دونیس با اشاره به اینکه تنها سه هفته است که کار خود را با الهلال عربستان آغاز کرده است، عنوان کرد: ابتدا کار کمی برای من دشوار بود ولی اکنون از شرایطی که در تیم دارم راضی هستم به خصوص اینکه همه در باشگاه به من کمک می کنند که آدم موفقی باشم.

وی افزود: هدف من این است که ما با الهلال پله پله حرکت کنیم تا به یک شرایط مناسب در فوتبال دست پیدا کنیم و بتوانیم یک تیم در لیگ عربستان و یک تیم در جام قهرمانان آسیا داشته باشیم.

در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا عصر روز سه شنبه و ساعت ۱۶ تیم فوتبال فولاد ایران به مصاف الهلال عربستان می‌رود.

فولاد خوزستان در هفته اول این مسابقات در ورزشگاه خانگی خود برابر السد قطر به تساوی بدون گل رسیدند و در دومین بازی خود مقابل لوکوموتیو در ازبکستان با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. فولاد ایران در گروه c این رقابت‌ها با تیم‌های السد قطر، لوکوموتیو ازبکستان و الهلال عربستان هم‌گروه است.

الهلال عربستان در حال حاضر با یک پیروزی و یک شکست، با سه امتیاز در رده دوم این گروه قرار دارد و فولاد با کسب دو امتیاز از دو تساوی خود در مکان سوم جای گرفته است.