به گزارش خبرنگار مهر و به نقل ازسايت رسمي باشگاه پرسپوليس، حميد درخشان در كنفرانس خبري پيش از بازي النصر افزود: قبل از هر چيز بايد از ميزباني خوب باشگاه النصر تشكر كنم و در مورد بازي بايد بگويم ما كار سختي پيش‌رو داريم ولي اميدواريم با پيروزي و كسب امتياز به ايران برگرديم.

وی افزود: من بازي النصر با لخويا و بنيادكار را به دقت ديده‌ام. شناخت خوبي از ضعف‌ها و قوت‌های این تیم دارم. سعي مي‌كنيم از ضعف‌هاي حريف خود استفاده كنيم و به نقاط قوت آن اجازه ظهور ندهيم. همچنين اميدوارم اين اتفاق در كنار انجام بازي خوب روي بدهد كه تماشاگران دو تيم را راضي كند.

سرمربي سرخ‌پوشان در پاسخ به سوالي درباره غيبت گابريل و حاتمي خاطر نشان كرد: متأسفانه در بازي آخر خودمان اين دو بازيكن را از دست داديم كه اين مسأله كار ما را سخت مي‌كند، اما جايگزين‌هاي خوبي هم داريم كه اهداف ما را پياده خواهند كرد. شرايط خوبي داريم و بعد از تمرين درباره نفرات جانشين تصميم مي‌گيريم و اين نفرات هر كه باشند، در قالب تاكتيكي تيم عمل مي‌كنند تا مشكلي نداشته باشيم.

وي در ادامه صحبت‌هايش تصريح كرد: ما به اين شرايط عادت كرده‌ايم و از خود ضعف نشان نمي‌دهيم. در طول اين فصل هيچگاه تيم كامل را در اختيار نداشتيم. يا بازيكنان كامل نبودند يا حاشيه‌اي پيش آمده است و كار ما را دشوار كرد، اما به حركت خودمان ادامه داديم.

درخشان ادامه داد: النصر تيم قدرتمندي است. ملي‌پوشان زيادي دارد و بازيكنان خارجي گرانقيمتي هم به خدمت گرفته‌اند. قطعا نتايج آنها در دو بازي اول مي‌توانست بهتر باشد و ما هم اميدواريم هواداران‌مان براي سربلندي تيم محبوب‌شان دعا كنند. اين بازي براي هر دو تيم اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و ما مي‌خواهيم موقعيت خودمان را در صدر جدول تثبيت كنيم.