  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۷:۵۸

آيت الله صافي گلپايگاني در گفتگو با "مهر" :

ابزار هدايت بشر در معارف اهل بيت نهفته است

ابزار هدايت بشر در معارف اهل بيت نهفته است

هدايتهايي كه براي سعادت بشري لازم است همه در معارف اهل بيت(ع) نهفته است .

 آيت الله صافي گلپايگاني  مرجع عاليقدر تشيع در حاشيه ديدار با دبيران سومين جشنواره فرهنگي و هنري آمام رضا (ع) در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مشهد ، با بيان اين مطلب افزود : برگزاري برنامه هايي چون جشنواره فرهنگي و هنري امام رضا (ع) بايد هر چه بيشتر گسترش پيدا كند و مردم بيشتر با فرهنگ ولايتي و ديني و معارف اهل بيت آشنا مي شوند .

وي  حركت امام رضا (ع) از مدينه تا مرو را براي توجه به اهل بيت (ع)  تاثيرگذار دانست و بيان داشت : حركت امام رضا (ع) از مدينه تا مرو ولو به اجبار، براي توجه مردم به اهل بيت فوق العاده تاثير گذار بود و جامعه اسلام را تكان داد .

آيت الله صافي گلپايگاني  در ادامه اظهار داشت : خطابه و بيانات امام رضا (ع) در الاهيات و معارف و اخلاقيات منحصر به فرد بوده است و مانند اين علوم را تنها در نهج البلاغه مي توان پيدا كرد و در وافع بيان حضرت رضا (ع) بيان حضرت علي (ع) است .

وي با اشاره به جشنواره امام رضا (ع) و رشته هاي هنري اين جشنواره اظهارداشت امروز در مملكت ما از برخي الفاظ عليرغم عنوان خوب به بدي استفاده مي شوند .

آيت الله صافي گلپايگاني  افزود : هر يك از همين الفاظ هنري تاثير گذار كه مشروع باشد مورد تاييد امام رضا (ع) است و اگر اين هنرها به تباهي كشيده شوند امام رضا (ع) هم راضي نيستند .

وي ادامه داد : بايد مردم را با فضايل و معارف امام رضا (ع) آشنا كرد و اين جشنواره مي تواند منجر به ترويج معارف اهل بيت (ع) شود  و هركاري در اين زمينه قابل تقدير و شايسته است .

آيت الله صافي گلپايگاني  اظهار اميدواري كرد برگزار كنندگان جشنواره امام رضا ( ع) بتوانند در گسترش فرهنگ ولايي و ديني موفق شوند .

به گزارش "مهر"، جشنواره فر هنگي و هنري  امام رضا (ع) از 13  تا 23 آذر ماه در مشهد  برگزار مي شود .

کد مطلب 251982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها