ابزار هدايت بشر در معارف اهل بيت نهفته است

آيت الله صافي گلپايگاني مرجع عاليقدر تشيع در حاشيه ديدار با دبيران سومين جشنواره فرهنگي و هنري آمام رضا (ع) در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مشهد ، با بيان اين مطلب افزود : برگزاري برنامه هايي چون جشنواره فرهنگي و هنري امام رضا (ع) بايد هر چه بيشتر گسترش پيدا كند و مردم بيشتر با فرهنگ ولايتي و ديني و معارف اهل بيت آشنا مي شوند .

وي حركت امام رضا (ع) از مدينه تا مرو را براي توجه به اهل بيت (ع) تاثيرگذار دانست و بيان داشت : حركت امام رضا (ع) از مدينه تا مرو ولو به اجبار، براي توجه مردم به اهل بيت فوق العاده تاثير گذار بود و جامعه اسلام را تكان داد .

آيت الله صافي گلپايگاني در ادامه اظهار داشت : خطابه و بيانات امام رضا (ع) در الاهيات و معارف و اخلاقيات منحصر به فرد بوده است و مانند اين علوم را تنها در نهج البلاغه مي توان پيدا كرد و در وافع بيان حضرت رضا (ع) بيان حضرت علي (ع) است .

وي با اشاره به جشنواره امام رضا (ع) و رشته هاي هنري اين جشنواره اظهارداشت امروز در مملكت ما از برخي الفاظ عليرغم عنوان خوب به بدي استفاده مي شوند .



آيت الله صافي گلپايگاني افزود : هر يك از همين الفاظ هنري تاثير گذار كه مشروع باشد مورد تاييد امام رضا (ع) است و اگر اين هنرها به تباهي كشيده شوند امام رضا (ع) هم راضي نيستند .

وي ادامه داد : بايد مردم را با فضايل و معارف امام رضا (ع) آشنا كرد و اين جشنواره مي تواند منجر به ترويج معارف اهل بيت (ع) شود و هركاري در اين زمينه قابل تقدير و شايسته است .

آيت الله صافي گلپايگاني اظهار اميدواري كرد برگزار كنندگان جشنواره امام رضا ( ع) بتوانند در گسترش فرهنگ ولايي و ديني موفق شوند .

به گزارش "مهر"، جشنواره فر هنگي و هنري امام رضا (ع) از 13 تا 23 آذر ماه در مشهد برگزار مي شود .