به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی دوشنبه شب در جلسه شورای فنی استان در تبریز با بیان اینکه ۱۰۰ درصد اعتبارات استانی سال جاری تخصیص یافته است، افزود: در استان نگاه ویژه ای به اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام وجود دارد تا جایی که تلاش می کنیم تا با جذب اعتبارات تعدادی از پروژه های مهم و نیمه تمام را سال آینده به اتمام برسانیم.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها در مسائل فنی پروژه های عمرانی تبریز گفت: هدف از طرح و بررسی مشکلات فنی پروژه‌های عمرانی در جلسات شورای فنی، جلوگیری از مشکلات بعدی است.

پورمهدی با اشاره به اینکه در سال جاری اقدامات و کارهای خوبی در حوزه عمران استان انجام شد، ابراز داشت: در سال‌ جاری پروژه‌ های عمرانی آذربایجان شرقی در مسیر مناسب ساماندهی شدند تاجایی که اخذ مجوز احداث آزادراه تبریز- مرند- بازرگان یکی از موفقیت های بزرگ در حوزه عمران و توسعه استان بود.

وی با بیان اینکه آزادراه تبریز- مرند- بازرگان نقش کلیدی در توسعه شمال غرب کشور خواهد داشت، ادامه داد: تصویب این طرح در هیئت دولت نشان از توجه آنها به استان بود که باید از تلاش های وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس جمهور در این خصوص تشکر کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از آغاز عملیات اجرایی پروژه آزادراه تبریز- مرند- بازرگان در اواخر سال ۹۴ با حضور مسئولین کشور خبر داد و گفت: آزاد راه تبریز- بازرگان تا سال ۱۴۰۰ ساخته می ‌شود که این پروژه اتصال زمینی آسیا به اروپا را ممکن می‌ کند و در ترانزیت و حمل و نقل شمال غرب کشور نقش اساسی دارد.

پورمهدی از آغاز به کار قرارگاه خاتم‌الانبیا برای احداث خط دوم متروی تبریز خبر داد و گفت: در بودجه سال آینده شهرداری تبریز نیز ۳ هزار میلیارد ریال برای قطار شهری درنظر گرفته شده است.

وی از فروش ۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پروژه متروی تبریز نیز خبر داد و افزود: در سال جاری نیز ۵ هزار میلیارد ریال به این پروژه اختصاص یافت و باعث تسریع اجرای این پروژه شد.