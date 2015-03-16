به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی ناجا سیستان و بلوچستان، سرهنگ دوستعلی جلیلیان در این باره گفت: با توجه به ضرورت مقابله با قاچاق کالا و زیان هایی که این پدیده شوم به اقتصاد وارد می کند، ماموران انتظامی برخورد با قاچاق کالا را به طور جدی در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان افزود: ماموران انتظامی این شهرستان در پی کسب خبری مبنی بر اینکه تعدادی از قاچاقچیان کالا با استفاده از چند دستگاه خودرو وانت قصد جابه جایی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در محورهای فرعی این شهرستان را دارند، بررسی موضوع را آغاز کردند.

سرهنگ جلیلیان در ادامه بیان داشت: ماموران شب گذشته با اشرافیت اطلاعاتی سه دستگاه خودرو وانت حامل کالای قاچاق را در محورهای فرعی این شهرستان شناسایی کردند.

این مقام انتظامی افزود: رانندگان این خودروها به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار کرده که پس از مدتی تعقیب و گریز و با توجه به تنگ شدن عرصه بر خود، با به جا گذاشتن خودروهای حامل کالای قاچاق و استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی از این خودروها انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و دخانی به همراه سه قبضه سلاح غیر مجاز به ارزش دو میلیارد ریال را کشف کردند.