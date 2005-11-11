رايس عراقي ها را به وحدت فراخواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا در ادامه سخنان خود در عراق خاطر نشان كرد : عراق بايد بيش از پيش خود را به جهان عرب نزديك كند .

وي با اشاره به انتخابات پارلماني عراق در تاريخ 15 دسامبر تصريح كرد : اين طبيعي است كه ما خواهان حضور فعال گروههاي سني مذهب در انتخبات آتي عراق هستيم .

وزير امورخارجه آمريكا در ادامه خواستار پايان يافتن هر گونه مقاومت در برابر نيروهاي اين كشور كه در عراق مستقر هستند ، شد .

رايس افزود : گروه هاي سني مذهب عراق بايد زمينه هاي لازم را براي انجام مذاكرات سياسي فراهم كنند .

وزير امورخارجه آمريكا پيش از اين در ماه مي ( خرداد ) به عراق سفر كرده بود .



رايس صبح امروز به طور مخفيانه به همراه هياتي عالي رتبه از مسئولان وزارت خارجه آمريكا وارد موصل شد و براي درامان ماندن از حملات مسلحانه، لباس هاي ضدگلوله و كلاه خود نظامي پوشيده بود.



رايس درديدار با استاندار موصل گفت : هدف ما ديدن عراقي يكپارچه است كه همه عناصر تشكيل دهنده آن در امنيت وآزادي زندگي كنند و مشاركت واقعي در روند سياسي داشته باشند.



وي گفت : ضرورت داردكه عراق كاملا درمحيط عربي خود ادغام شود و ما تمايل داريم كه مشاركت گسترده اهل سنت را در انتخابات آينده مشاهده كنيم.



انتخابات پارلماني آتي عراق قرار است 15 دسامبر(24 آذر) برگزار شود.