به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه مذاکرات محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در بروکسل دیدار پنج جانبه ایران ، فرانسه ، انگلیس و آلمان با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد .

در این دیدار که حضور وزرای خارجه برگزار شده است ، معاونان وزیر امور خارجه نیز حضور دارند.

بر اساس این گزارش ظریف پیش از این دیدار با فدریکا موگرینی و فیلیپ هاموند ، وزیر خارجه انگلیس دیدارهای جداگانه ای داشت .

در دیدار دوجانبه وزرای خارجه ایران و انگلیس آخرین تحولات منطقه ای و روند مذاکرات هسته ای مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرفین بر تلاش مشترک کشورهای مذاکره کننده در جهت نزدیک کردن فاصله به منظور دست یابی به توافق جامع تأکید کردند.

ظریف و هاموند بر یافتن راه حل های مورد توافق و نهایت استفاده از فرصت باقی مانده و همچنی بر اهمیت افزایش رایزنی ها بین ایران و اتحادبه اروپا نیزتأکید داشتند.

آخرین وضعیت روابط دو جانبه ایران و انگلیس در جهت جلو بردن روابط و حل مشکلات موجود نیز در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت .

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