به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی سفرهای نوروزی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از نقاط گردشگرپذیر کشور در ایام نوروز است که جمعیت بالایی در این ایام وارد استان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در این ایام میزبان خیل عظیم گردشگران از استان‌های مختلف است، افزود: باید شرایط مناسبی برای میزبانی از مسافران نوروزی در استان بوشهر فراهم شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: ستاد تسهیلات سفرهای استان بوشهر از دو ماه پیش فعالیت‌های خود را شروع کرده و برنامه‌ریزی بسیار خوبی در استان برای میزبانی از مسافران نوروزی انجام شده است.

وی از ایجاد پایگاه‌های جدید امداد اورژانس در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعات در بحث سفرهای نوروزی، بهداشت و سلامت است که نسبت به نظارت بهداشتی در این ایام و همچنین ایجاد مراکز خدمات درمانی در محل‌های اسکان برنامه‌ریزی شده است.

آماده‌سازی ۲۲۰۰ کلاس درس برای مسافران نوروزی در استان بوشهر

باستی از آماده‌سازی ۲۹ کمپ اسکان برای مسافران نوروزی در استان بوشهر خبر داد و افزود: ۳۳۸ مدرسه با ۲۲۰۵ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در استان بوشهر در نظر گرفته شده است.

وی گفت: به منظور تامین اقلام مصرفی از جمله مرغ و گوشت و میوه اقدامات لازم صورت گرفته است و مراکز مشخصی نیز برای این منظور پیش بینی شده است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین از گشت‌زنی ۱۰۰ دستگاه خودرو در سطح شهر و بین شهرها در این ایام خبر داد و افزود: ۴۰ دستگاه گشت‌زنی موتوری نیز در این ایام در استان بوشهر فعال خواهند بود.