به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی در نشست خبری افزود: کمربندی سوم بر اساس نقشه و برنامه از جنوب تهران احداث می شود و از شرق تهران خارج خواهد شد.

وی گفت: به این ترتیب خودروهای سنگین با استفاده از این کمربند مواصلاتی دیگر وارد شهر نشده و سریعتر به مسیر خود ادامه خواهند داد.

هاشمی افزود: این پروژه سنگینی است که بر اساس قراردادهای بسته شده اجرای آن در سال 94 آغاز خواهد شد.

استاندار تهران درباره برقراری ارتباطات ریلی برون و درون شهری با هدف کاهش ترددهای روی سطحی گفت: در جلسه ای که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم قرار شده است که شبکه های مواصلاتی ریلی حومه شهری افزایش یابد.