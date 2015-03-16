۴۵ دانش آموز یتیم و بی بضاعت میرجاوه تحت حمایت قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان، منصور نورا در این باره اظهار داشت: دانش آموزان ساکن در برخی مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان بیش از پیش به حمایت نیاز دارند.

وی افزود: در همین راستا با تلاش و پیگیری مجدانه واحد اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میرجاوه تعداد ۴۵ نفر از ایتام این منطقه در قالب تأمین کمک هزینه تحصیلی تحت حمایت موسسه مهر گیتی تهران قرار گرفتند.

مدیرکمیته امداد میرجاوه بیان کرد: این موسسه دانش آموزان و دانشجویان توانمند و مستعد را تا مقاطع مختلف تحصیلی به صورت ماهیانه مورد مساعدت حامیان قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه برخی فضاهای آموزشی خارج استاندارد استانی است، اضافه کرد: فرزندان این دیار به دلیل محرومیت های موجود منطقه و مشکلات اقتصادی مردم علاوه بر نیازهای آموزشی از نظر امکانات دچار مشکل هستند که باید با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد بسترهای لازم در راستای رساندن خانواده‌های ایتام به سطح رفاه اجتماعی ضمن حفظ جایگاه اجتماعی آنان آینده روشنی را برایشان تضمین کنیم.



مدیر کمیته امداد میرجاوه با بیان اینکه کمیته امداد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی خدمات مختلفی را به فقرا و نیازمندان ارائه می دهد، افزود: فراهم نمودن زمینه مشارکت و مساعدت افراد خیر و نیکوکار به نیازمندان از جمله برنامه های کمیته امداد است که با جدیت همواره پیگیری می شود.

نورا افزود: ایجاد بسترهای لازم به منظور توانمندسازی خانواده‌های ایتام و استقلال آنها از لحاظ معیشتی، فرهنگی، اجتماعی اولویت کمیته است که تحقق این مهم نیازمند تعامل مردم خیر به ویژه مسئولان دستگاه های اجرایی است.