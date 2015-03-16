به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در پایان سه روز رقابت ۱۴۰ وزنه بردار از ۲۷ استان کشور تیم اصفهان با ۵۵۷ امتیاز عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد و تیم‌های کرمانشاه و تهران نیز به ترتیب با ۴۳۰ و ۳۸۶ امتیاز دوم و سوم شدند.

برای تیم اصفهان در این رقابتها رشید شریفی در دسته فوق سنگین قهرمان شد، علی اصغر غفوری، رضا قاسمی و احمدرضا وادی در اوزان ۶۲، ۶۹ و ۹۴ کیلوگرم عناوین نایب قهرمانی را به دست آوردند، امیر عبدالعظیمی و مسعود چترایی نیز در اوزان ۷۷ و ۸۵ کیلوگرم سوم شدند.

رده بندی ۱۰ تیم برتر مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان کشور به شرح زیر است:

۱- اصفهان با ۵۵۷ امتیاز

۲- کرمانشاه با ۴۳۰ امتیاز

۳- تهران با ۳۸۶ امتیاز

۴- مازندران با ۳۶۳ امتیاز

۵- فارس با ۳۶۲ امتیاز

۶- هرمزگان با ۳۵۴ امتیاز

۷- خوزستان با ۳۴۵ امتیاز

۸- همدان با ۳۴۴ امتیاز

۹- شهرداری ارومیه با ۳۱۸ امتیاز

۱۰- ایلام با ۲۸۶ امتیاز