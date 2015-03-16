به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ذوالفقاری در پایان سفر دو روزه خود به شیراز در جمع خبرنگاران پیرامون بررسی حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اظهار داشت: در پی دستوری که رییس جمهور و وزیر کشور مبنی بر حضور هیئتی از مرکز برای پیگیری حادثه شیراز، صادر کردند، این سفر برای بررسی علل حادثه صورت گرفت.

وی ابراز داشت: بررسی های میدانی مختلف صورت گرفت و تحقیقات در سه حوزه قبل از واقعه، حین واقعه و پس از واقعه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور با اشاره به برگزاری نشست ها و جلسات متعدد با مقامات مسئول استان و همچنین نماینده ولی فقیه در استان افزود: خوشبختانه مواضع خوب و مناسبی در مسئولان استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: همچنین هیئت اعزامی با حضور در جلسه شورای تامین ابهامات و پرسش های موجود در مورد حادثه شیراز را مورد بررسی قرار داد.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: همچنین هیئت اعزامی به تشکیل جلسه نهایی اقدام ورزید و مستندات و مدارک مختلف را مورد بررسی قرار داد.

وی بیان کرد: در این راستا مقرر شد که دستگاه های اطلاعاتی متشکل از اداره کل اطلاعات استان، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات سپاه مستندات و تحقیقات خود را تحت نظارت دادستان ترکیب و تلفیق کنند.

معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور ادامه داد: تاکنون بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم هویت بیش از ۱۰ نفر از افراد شناسایی شده که مقرر شد زیر نظر دادستان اقدامات لازم صورت بگبرد.

وی تاکید کرد: همچنین مقرر شد در چارچوب قانون و مقررات هرکس به هر میزانی قصور، تخلف و قانونی شکنی داشته با هماهنگی دادستان با آن برخورد شود.

ذوالفقاری یادآور شد: هماهنگی های لازم در شورای تامین استان نیز صورت گرفته است و بر اساس دستور وزیر کشور، استاندار فارس به عنوان رییس شورای تامین مامور پیگیری و هماهنگی های لازم برای شناسایی عوامل حادثه با همکاری دستگاه های امنیتی شد.

وی ابراز داشت: تکالیف و وظایف قانونی دستگاه ها کاملا مشخص شده است و مقرر شد اطلاعات به دست آمده در اختیار مقامات قضایی قرار بگیرد تا با سرعت و قدرت با عوامل بررسی شود.

معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور گفت: هیات اعزامی به زودی گزارش خود را تقدیم رییس شورای امنیت کشور می کند و پس از بررسی در اختیار مقامات کشوری قرار می گیرد.