برج های فناوری سال آینده در سطح شهرها ایجاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی افزود: در حدود یک سال و چند ماه است که صندوق مشغول بکار است و در سال ۱۳۹۲ وضعیت شرکت های دانش بنیان مناسب نبود که تنها ۵۶ شرکت دانش بنیان وجود داشتند، از این رو به طور طبیعی، نه شرکت دانش بنیان، نه طرح جدی و نه بودجه و اعتبارات خاصی به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داشت .

وی با بیان اینکه رئیس جمهور بودجه قابل توجهی به صندوق نواوری و شکوفایی اختصاص داده است، اظهار داشت: از ابتدای ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی تا کنون۱۳۳۶ شرکت، توسط معاونت علمی و فناوری دانش بنیان شده اند. همچنین از این تعداد ۷۰۲ شرکت به صندوق نواوری و شکوفایی طرح های خود را برای دریافت تسهیلات صندوق ارائه کرده اند.

وی با بیان اینکه طرح های مصوب شده نیز از ۴۵۱ طرح، ۳۲۳ بوده و ۱۰۳/۵میلیارد تومان تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، گفت: تسهیلات صندوق به صورت اقساط ارائه می شود که در حدود ۱.۵ تا ۲ سال این اقساط پرداخت می شود. همچنین هزینه های غیرمستقیم در شرکت های دانش بنیان نیز وجود دارد و رقمی در حدود هشتاد میلیون تومان پرداختی این هزینه ها به شرکت ها از سوی صندوق بوده است.

سلطانی با بیان اینکه معمولا شرکت ها مبالغ بالایی را برای دریافت تسهیلات صندوق اعلام می کنند، گفت: اگر ما طرح ها را مورد بررسی قرار نمی دادیم اکنون باید رقمی در حدود دویست میلیارد تومان را به آنها اختصاص می دادیم که تقریبا دو برابر رقم تصوب شده برای طرح ها است. ما هم تنها ۵۰درصد نیازشان رامی توانیم برطرف کنیم. البته صندوق بنا دارد تا در سالهای اول، به صورت سخت گیرانه برخورد نکند.

وی با بیان اینکه اکنون ۲۵۱ طرح در دست بررسی داریم، افزود: ۵۳درصد شرکت های دانش بنیان به صندوق طرح ارائه داده اند. همچنین از ۴۵۱ طرح ۴۰ مورد بیش از سه ماه برای ارزیابی از بررسی تا تصویب زمان برده اند که معاونت های ارزیابی صندوق باید به صورت خاص و ویژه این طرح ها را زودتر مورد بررسی قرار دهند. البته این نسبت از یک، دهم هم کمتر است و نشان می دهد که سرعت عمل صندوق برای ارزیابی طرح ها پائین نبوده است.

به گفته سلطانی طرح های تعیین تکلیف شده نسبت به طرح های وارد شده به صندوق «۴۵۱ به ۷۰۲ طرح» ۶۴ درصد بوده و مابقی رد شده اند. همچنین می توان گفت از طرح های تعیین تکلیف شده ۷۱.۶ درصد به تصویب رسیده و تنها ۲۹ درصد در دست بررسی هستند.

وی با بیان اینکه صندوق نواوری و شکوفایی یک سوم طرح ها را رد کرده است، افزود: البته رد طرح ها بدان معنا نیست که طرح ها به صورت مطلق برگشت خورده باشند، بلکه اینها نیاز به اصلاح و یا ارائه طرح جایگزین دارند. چون شرکت های دانش بنیان زمان زیادی را منتظر تصویب طرح هایشان بوده اند، از این رو صندوق در سال های اول، پروسه تصویب را آسان گرفته است.

کاهش نرخ تسهیلات بانکی از ۱۷ به ۱۴درصد

به گفته وی اخیرا سود تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان از ۱۷ درصد به ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و امسال سعی شده که نرخ سود تسهیلات را کاهش دهیم. البته نرخ تسهیلات غیر از ۴درصد قرض الحسنه، ۱۲درصد لیزینگ مابقی از ۱۴ تا ۲۲درصد حساب می شوند.

وی افزود: یکی دیگر از کارهایی که در دولت انجام شد، افزایش سقف سرمایه در گردش از یک میلیارد به دو میلیارد تومان بوده است. همچنین دوران بازگشت یک ساله آن به دو سال افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: اگر شرکتی بیش از ده میلیارد تومان را از صندوق بخواهد،ماهم نرخ بانکی را پایین می آوریم و تسهیلات را در اختیار شرکت قرار خواهیم داد.

به گفته سلطانی در حدود ۷ ماه است که با ۱۲ بانک در تعامل هستیم تا خدماتی به شرکت های دانش بنیان ارائه شود. البته پنج بانک با صندوق به توافق رسیده اند.

وی با اشاره به اینکه شرکت ها بیشتر خواهان دریافت تسهیلات به صورت قرض الحسنه هستند، افزود: ۶۵درصد شرکت هایی که از سوی معاونت علمی و فناوری به صندوق معرفی می شوند، شرکت های دانش بنیان نوپا هستند. همچنین ۱۳۰ شرکت از کل ۱۳۳۶ شرکت دانش بنیان معرفی شده از سوی معاونت علمی، میزان درآمدشان در سال بیش از یک میلیارد تومان است و صد شرکت دانش بنیان بیش از ۳۰ پرسنل دارند که این نشان دهنده نوپا بودن ۹۴ درصد این شرکت هاست.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه اینکه صندوق نواوری و شکوفایی و معاونت علمی هر دو سعی دارند شرکت های بزرگ را توجیه و معرفی کنند، اظهار داشت: امیدواریم تا از این طریق شرکت های بزرگ را به سمت دانش بنیان شدن سوق دهیم.

ارائه طرح دوم از سوی شرکت ها بعد از گذشت سه ماه

وی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم تا در سال آینده ۲ هزار شرکت دانش بنیان اضافه شوند و در اسفند ماه سال ۹۴، سه هزار و سیصد شرکت دانش بنیان داشته باشیم، افزود: در سال آینده ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ طرح به صندوق مراجعه می کنند و حداقل ۵ برابر سال۹۳ طرح داریم، از این رو حداقل باید ۵ الی ۶ برابر بودجه صندوق نیز افزایش پیدا کند.

به گفته وی شرکت ها می توانند بعد از گذشت سه ماه از ارائه طرح اول، طرح دوم خود را به صندوق ارسال کنند تا از تسهیلات صندوق بهره گیرند.

وی گفت: خوشبختانه صندوق، صندوق هیات امنایی است و اعتباراتش باقی می ماند و به خزانه کشور باز نمی گردد.

تعریف میز پذیرش در صندوق نوآوری و شکوفایی

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص یکی از موارد جدید در صندوق که مربوط به ایجاد میز پذیرش است گفت: در حدود ۲ ماه است که بحث میز پذیرش در صندوق مطرح شده تا از این طریق بتوانیم با شرکت های دانش بنیانی که نوپا نیستند، جلسه ای توجیهی داشته باشیم تا بدانیم این شرکت ها برای دریافت تسهیلات صندوق چه کارهایی انجام دهند و اینکه در چه مسیری از صندوق قرار بگیرند تا بدون واسطه از تسهیلات صندوق استفاده کنند.

سلطانی از حمایت ویژه شرکت های بزرگ خبر داد و گفت: اگر درآمد و فروش سالیانه شرکتی بیش از ده یا بیست میلیارد تومان باشد، صندوق به صورت ویژه از این شرکت ها حمایت می کند. چراکه باید به ملی و برند شدن این شرکت ها توجه کرد و اینها می توانند بین المللی بشوند که این نکته حایز اهمیتی است.

تصویب مبلغ ۵۲میلیارد تومان به شرکتهای دانش بنیان ستادها

وی با بیان اینکه صندوق رابطه خوبی با ستادهای ۱۳ گانه معاونت علمی دارد، افزود: این ستاد ها به لحاظ فنی برایمان مرجعیت دارند و به آنها اعلام کردیم که بعد از بررسی فنی طرح های شرکت های دانش بنیان، آنها را به صندوق معرفی کنند.

سلطانی گفت: نزدیک به ۵۲ میلیارد و ششصد و چهل میلیون تومان از تسهیلات صندوق، مربوط به شرکت هایی است که با ستادهای معاونت علمی ارتباط موضوعی دارند و این مبلغ مصوب شده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی های ما در صندوق به صورت برون سپاری است افزود: در صندوق نوآوری و شکوفایی ۴۱ شرکت خصوصی به عنوان کارگزاران ارزیابی هستند. تنها ۲۰ درصد ارزیابی ها در داخل صندوق صورت می گیرد و هشتاد درصد بقیه برون سپاری می شوند.از این ۴۱ شرکت، ۱۳ صندوق پژوهش و فناوری کشور به شمار می روند.

وی در ادامه افزود: پول می تواند از طریق بانک، صندوق، صندوق های پژوهش و فناوری و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی به شرکت ها اختصاص یابد.البته بیش از پنجاه درصد اعتباراتی که از طریق صندوق به شرکت ها داده شده از طریق صندوق ها بوده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص پارک های علمی و فناوری گفت: بسیاری از شرکت های دانش بنیان که به صندوق مراجعه کردند، شرکت هایی هستند که در پارک ها و مراکز رشد مستقر هستند. گاها پول اختصاص یافته از صندوق به برخی از شرکت ها، از پولی که پارک ها در اختیار شرک ها قرار می دهند بیشتر بوده است.

وی عنوان کرد: ۳۲درصد پولی که به طرح ها از سوی صندوق داده شده، مربوط به شرکت های دانش بنیان بوده است.

سلطانی در خصوص سفرهای استانی رییس جمهور گفت: صندوق نواوری و شکوفایی همزمان با سفرهای استانی به استانها می رود و از نزدیک با شرکت های دانش بنیان آشنا می شود. افراد اهل استان و مقیم خارج از کشور دارای سرمایه یا دانش فنی هستند در سفرهای استانی نیز دعوت می شوند.

وی با اشاره به چالش های صندوق گفت: ما در صندوق نواوری و شکوفایی سعی می کنیم اعتبارات برای بخش خصوصی بماند و حتما بخش خصوصی از صندوق نواوری و شکوفایی استفاده بکند.

وی گفت: صندوق نمی تواند به تحقیقات تسهیلاتی اختصاص دهد، چراکه از بازگشت مالی تحقیق بی اطلاعیم. تقریبا از نمونه صنعتی به بعد تسهیلات ارائه می شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: اگر ایده در حال تحقیق، جاذبه خوبی داشته باشد، صندوق حاضر است سرمایه گذاری خطر پذیر داشته باشد و تسهیلاتی را به تحقیق جهت اجرایی شدن اعطا کند.

وی درخصوص سرمایه گذاری خطرپذیر گفت: از ۲۱ مورد، چهار مورد برای سرمایه گذاری خطرپذیر در مرحله نهایی است.

سال آینده سال اوج گیری شرکتهای دانش بنیان است

سلطانی در خصوص برنامه های سال های آینده صندوق خبرداد و گفت:سال اینده، سال اوج گیری شرکت های دانش بنیان است. باید شرکت های دانش بنیان انقدر قوی شوند تا مقداری از بار اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان را بر عهده بگیرند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: افزایش دریافت تسهیلات تا سقف بیست میلیارد تومان، سوق دادن پروژه های فناور محور استان ها در قالب شرکت خصوصی و معرفی سرمایه گذار توسط استاندار،ارائه تسهیلات استقرار دفتر کار، ایجاد برج های فناوری در سطح شهرها، از برنامه صندوق در سال های اینده به شمار می رود.

سلطانی در خصوص بودجه نهایی صندوق نواوری و شکوفایی با بیان اینکه دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صندوق نواوری و شکوفایی رای دادند، گفت:این مبلغ برابر با ۸۰۴میلیارد تومان است که اختصاص آن به صندوق باعث تامین بخشی از سرمایه‌ سه هزار میلیارد تومانی وعده داده شده صندوق نوآوری و شکوفایی است.

به گفته وی در صورت تحقق این میزان اعتبارات، مجموع کل اعتبارات اختصاص یافته به صندوق نوآوری و شکوفایی به دو هزار میلیارد تومان می‌رسد.